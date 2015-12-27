Beni Pavyona Sattı

Polise başvuran 23 yaşındaki kadın, kendisini pavyona sattığını öne sürdüğü şahıstan şikayetçi olunca, bu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Kahramanmaraş doğumlu olan Ü.B. adlı kadın, polise başvurarak, Diyarbakır doğumlu 43 yaşındaki A.G. adlı şahsın, kendisini Malatyadaki bir pavyona getirerek, orada çalışması için zorla sattığını, kendisinin burada çalışmak istemediğini öne sürdü. İnsan Ticareti suçlamasıyla ifadesine başvurulan A.G. ise iddiaları kabul etmedi.