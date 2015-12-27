Büyü Var Diye!.
Bohçayla satış yapan iki kadın, satış için girdikleri evde ev sahiplerini Bu evde büyü var. Biz bozarız diyerek kandırıp, altın ve para çaldılar.
Olay Selçuklu Mahallesi Köprüağzı Mahallesinde meydana geldi. Olayla ilgili ifadesi alınan 58 yaşındaki E.T. ve 22 yaşındaki M.A. adlı kadınlar, bohçayla satış yapan iki kadının geldiğini, eve satış için girdikten sonra evde büyü olduğunu, kendilerinin bu büyüyü bozabileceklerini söylediklerini, o sırada da 2 altın bilezik, 1 çeyrek altın, 3 gümüş yüzük ile 130 YTL parayı çaldıklarını anlattılar.
Polis dolandırıcılık yoluyla hırsızlık yapan iki kadının kimliğini belirlemeye ve yakalamaya çalışıyor.
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