Büyücülük Yapıyorlar
Savcılığa başvuran kadın, işyerinin arkasındaki dükkanda büyücülük yaptıklarını öne sürdüğü iki şahısı uyardığında bu kişiler tarafından tehdit edildiği iddiasında bulundu.
32 yaşındaki C.K. adlı kadın, savcılığa verdiği dilekçede; 57 yaşındaki N.G. ve 59 yaşındaki M.G. kardeşlerin, kendi işyerinin arkasındaki dükkanda büyücülük, fal, definecilik, muska gibi işler yaptıklarını, şahısları bu konuda uyardığında, kendisini ve eşini tehdit ettiklerini öne sürdü.
Bu şikayet üzerine iki şahıs hakkında işleme başlandığı, iki kardeşin suçlamaları reddettikleri bildirildi.
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