Doktordan Davacıyım

Polise başvuran genç kadın, hasta çocuğunu götürdüğü hastenede yazdığı reçeteyi kullandıktan sonra çocuğunun zehirlendiğini öne sürerek reçeteyi yazan doktordan şikayetçi oldu.

32 yaşındaki S.D. adlı kadın polise başvurarak, hasta olduğunu düşündüğü 2 yaşındaki oğlu Y.D.yi özel bir hastaneye götürdüğünü, çocuğu Dr. S.K.ya muayene getirdiğini, yazılan ilaçları doktorun belirttiği şekilde kullandıklarını, ertesi gün çocuğun fenalaşması üzerine tekrar hastaneye gidip aynı doktora kontrol ettirdiğinde doktorun İlaçlardan birini fazla kullanmışsın diyerek, çocuğu midesinin yıkanması için Devlet Hastanesine sevkettiğini anlattı.

Devlet Hastanesinde çocuğun midesinin yıkandığını belirten S.D., ilaçları doktorun belirttiği şekilde kullandığını, oğlunun rahatsızlanmasına neden olduğu gerekçesiyle doktordan şikayetçi olduğunu bildirdi. Polis ifadesini almak üzere Dr. S.K.yi arıyor.

Öte yandan Beydağı Devlet Hastanesindeki olayda dövülen 19 yaşındaki B.C., muayene sırası yüzünden tartıştıkları E.Ö.D. adlı şahsın kendisini dövdüğünü öne sürdü. E.Ö.D. aranıyor.