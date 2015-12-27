Hayatımı Mahvedecekmiş

19 yaşındaki genç kız kendisini sürekli rahatsız eden bir şahıs tarafından ayrıca tehditte bulunulduğunu öne sürdü ve şahsın yakalanması için polise başvurdu.

Zaviye Mahallesinde oturan 19 yaşındaki F.D. adlı genç kız, polise başvurarak, adının B.olduğu saptanan bir şahsın kendisi ile arkadaş olmak istediğini, ancak kendisinin kabul etmediğini, buna rağmen şahsın sürekli kendisine rahatsızlık verdiğini ve arkadaş olmaması halinde hayatını mahvetmekle tehdit ettiğini öne sürdü. Genç kızın bu başvurusu üzerine polis şahsı yakalamak için araştırmaya başladı.

Öte yandan 21.30 sıralarında polise başvuran 44 yaşındaki A.A. adlı kadın, Milli Egemenlik Caddesinde yürümekte iken daha önce hiç görmediği ve tanımadığı bir araç sürücüsünün yanına yanaşarak aracına binmesini istediğini, binmediği takdirde ayaklarına sıkacağını söylediğini, binmeyince şahsın küfür ettiğini, bu kişiyi eski eşi 63 yaşındaki V.G.nin azmettirdiğini öne sürdü. Tehdit ve Hakaret suçlamasıyla ifadeleri alınan 27 yaşındaki O.Y. adlı şahıs ile azmettirdiği öne sürülen eski eş V.G. serbest bırakıldı.