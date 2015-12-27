Kafama Sıktı!

Sarıcıoğlu Mahallesindeki olayla ilgili olarak polise ifade veren şahıs, ev sahibinin kendisini dövdüğünü, belinden silah çıkarıp kafasına doğrultup sıktığını, yaralandığını ancak mermiyle mi silah kabzasıyla mı yaralandığını bilmediğini öne sürdü.

Bu garip iddiayı ortaya atan 35 yaşındaki M.D. adlı şahsın konuyu soruşturan polise verdiği ifadede, eski ev sahibi olan 41 yaşındaki Y.G. adlı şahsın kira borcu nedeniyle kendisini dövdüğünü, belinden bir silah çıkartarak ağzına mermi verdiğini, sonra kafasına doğrultup sıktığını, yaralandığını, ancak silah mermisiyle mi yoksa kabzasıyla mı yaralandığını bilmediğini anlattı. Şahsın Bir daha senin kafana sıkacağım diye tehdit savurup gittiğini öne süren M.D.nin iddiaları üzerine yakalanan Y.G. suçlamayı reddetti.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.