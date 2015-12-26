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Malatya Haber -

Mağdur Tutuklu, Şüpheli Serbest!..

Mağdur Tutuklu, Şüpheli Serbest!..
  • 26.12.2015
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İki şahıs gece yarısı kavga ettiler. Biri Mağdur sıfatıyla diğerinden şikayetçi oldu, ancak karakolda vukuat çıkarınca kendisi tutuklandı..

Edinilen bilgiye göre; Fırat Mahallesi 4. Sokakta gece yarısı 35 yaşındaki M.Ö. ile 40 yaşındaki M.Ö. arasında kavga çıktı ve şahıslar birbirlerini dövdüler. Olay sırasında 40 yaşındaki M.Ö. elindeki bıçak ile diğer şahsın kafasına vurarak yaralayınca, bu kavganın şüphelisi oldu, ancak suçlamayı kabul etmedi.

Bu olayda mağdur olarak ifadesi alınan 35 yaşındaki M.Ö.nün tutuklanmasına neden olan olay, Beydağı Polis Merkezinin merdivenlerinde meydana geldi. İlk olayla ilgili ifadesi alınan M.Ö., 02.30 sıralarında merdivenlerden inerken, daha sonra tekrar geleceğini ve kendisini yaraladığı için nezarethanede bulunan 40 yaşındaki M.Ö.yü öldüreceğini söyleyip çıkmak isterken, kendisine engel olmak isteyen polislere tehditte bulunup küfrettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Yaralamayla sonuçlanan kavganın şüphelisi 40 yaşındaki M.Ö. ilk olayla ilgili olarak serbest bırakılırken, ilk olayın mağduru, ikinci olayın şüphelisi 35 yaşındaki M.Ö. adliyece tutuklandı.

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