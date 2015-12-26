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Malatya Haber -

Malatyadaki Sorunları Biliyoruz

Malatyadaki Sorunları Biliyoruz
  • 27.12.2015
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MHP Milletvekili adayları ilçelerin yanı sıra il merkezinde de çeşitli kuruluşları ziyaret ederek propaganda çalışmalarını sürdürüyor.

İl başkanı Ömer Ekici, milletvekili adayları Şinasi Kazancıoğlu (fotoğraftaki), Abuzer Aslan, Ali Eroğlu, Saime Palancıoğlu, Cumali Demirel, Mehmet Birey ve Hakkı Güngör Gürbüzün, gruplar halinde ilçe ve köylerin yanı sıra il merkezinde de bazı resmi kurumlar, sivil toplum örgütlerini ziyaret edip görüş alışverişinde bulundukları bildiriliyor.

Toptancılar Sitesini ziyarette dernek başkanı Muzaffer Özkan, küçük esnafın ve bakkalların durumlarının iyi olmadığını, mevcut siyasilerin sorunlara eğilmediklerini söylediği belirtilirken, milletvekili adayı Kazancıoğlu, her kesimin sorunlarını bildiklerini, Malatyada yaşanan tüm sıkıntıları, sorunları seçildikleri takdirde her platformda takip edip çözme çabası içerisinde olacaklarını bildirdi.

MHP adayları ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Müftülük, İstatistik Kurumu, Sağlık Müdürlüğü, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği, basın kuruluşları, Ziraat Mühendisleri Odası, Anavatan Partisi, bazı ilçe, kasaba ve köy derneklerini de ziyaret ettiler.

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