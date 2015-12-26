Mübarek Paramı Aldı Gitti!..
Dolandırılmanın böylesi pek duyulmadı, görülmedi.. Esnafın biri, Mübarek bir kişi gibiydi, sesimi çıkaramadım.. dedi, şikayetçi oldu.
Emniyet Müdürlüğünden verilen bilgiye göre; Yeni Çarşıda esnaflık yapan 47 yaşındaki B.K. adlı şahıs, Beydağı Polis Merkezine başvurarak, 20 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde işyerine giderken, dilenci kılıklı bir şahsın kendisine dini içerikli ve ailesi ile ilgili sözler söylediğini, mübarek bir kişi olduğu düşüncesiyle şahsı işyerine götürdüğünü, burada şahsın kendisinden 100 YTL para istediğini anlattı. B.K., kendisinin de yanında bulunan 500 YTLnin yanı sıra kasada bulunan 1500 YTL parayı masanın üstüne bıraktığını, şahsın parayı alıp heybesine koyduğunu ve daha sonra dükkanını terk ettiğini, o anki ruh hali ile Parayı neden alıyorsun diyemediğini polislere anlattı ve şikayetçi oldu.
Polis, dolandırıcının kimliğinin belirlenmesine ve yakalanmasına çalışıyor.