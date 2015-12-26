Mübarek Paramı Aldı Gitti!..

Dolandırılmanın böylesi pek duyulmadı, görülmedi.. Esnafın biri, Mübarek bir kişi gibiydi, sesimi çıkaramadım.. dedi, şikayetçi oldu.

Emniyet Müdürlüğünden verilen bilgiye göre; Yeni Çarşıda esnaflık yapan 47 yaşındaki B.K. adlı şahıs, Beydağı Polis Merkezine başvurarak, 20 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde işyerine giderken, dilenci kılıklı bir şahsın kendisine dini içerikli ve ailesi ile ilgili sözler söylediğini, mübarek bir kişi olduğu düşüncesiyle şahsı işyerine götürdüğünü, burada şahsın kendisinden 100 YTL para istediğini anlattı. B.K., kendisinin de yanında bulunan 500 YTLnin yanı sıra kasada bulunan 1500 YTL parayı masanın üstüne bıraktığını, şahsın parayı alıp heybesine koyduğunu ve daha sonra dükkanını terk ettiğini, o anki ruh hali ile Parayı neden alıyorsun diyemediğini polislere anlattı ve şikayetçi oldu.

Polis, dolandırıcının kimliğinin belirlenmesine ve yakalanmasına çalışıyor.