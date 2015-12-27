Başbakan Recep Tayyip Erdoğana, katıldığı yemekte Malatyaspor taraftarlarınca forma hediye edildi. Malatyaspor Birleşik Taraftarlar Derneği yöneticilerinden ‘Moris’ lakaplı Murat İpekten’in Sen bizim babamızsın.. diye yardım istediği Başbakan Erdoğan, Hikmet Tanrıverdiye dönerek Hikmet Baba, ne olacak bu Malatyaspor? Ne yapmak lazım? diye sordu. Bu diyalogların ardından, İstanbulda Başbakanın da katılacağı, Malatyasporun ihtiyacı olan paranın sağlanması için bir toplantı düzenlenmesi görüşü ortaya çıktı.

Yoğun bir açılış ve toplantı programı gündemiyle Malatyaya gelen Başbakan Erdoğan, Cumartesi akşam İnönü Üniversitesindeki toplu açılış töreninin ardından Anemon Otelinde işadamları ve kanaat önderleri ile düzenlenen yemekli toplantıya katıldı.

Yemeğin sonuna yaklaşırken, Birleşik Malatyaspor Taraftar Derneği yöneticisi, Moris lakabıyla tanınan Murat İpekten, milletvekili Öznur Çalıkla görüşerek, Başbakan Erdoğana Malatyaspor forması verip, sıkıntıları anlatmak istediklerini söyledi.

Sen bizim babamızsın.. diyerek Erdoğanın yanına giden ve Malatyaspor forması veren İpekten, takımın küme düşme tehlikesinin bulunduğunu, kötü gittiğini, sorunların çözümü için 3 trilyon liralık bir maddi desteğe ihtiyaç olduğunu anlattı. Bu görüşmede Malatyaspor yöneticilerinden Veysel Karaçay ve Faysal Elkoca da hazır bulundu.

Bunun üzerine mikrofonu alan Erdoğan, Bana formayı verdiler. Bir de para istiyorlar. Malatyalılar nerede? dedikten sonra, karşı çaprazında oturan Malatyaspor eski başkanı Hikmet Tanrıverdiye dönüp, Hikmet Baba.. Ne olacak bu Malatyaspor? Ne yapmak lazım? diye sordu.

Tanrıverdi, Başbakanın bu sorusu üzerine Biz de sizin desteğinizi bekliyoruz. yanıtını verince, Erdoğandan Bizim para verme yetkimiz yok!.. deyip, daha sonra Sen ne yaptın peki? diye bir soru daha yöneltti. Tanrıverdi de, bu sezon takımın forma ve malzeme ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Erdoğan daha sonra, Malatyalılar para vermiyor mu? diye sorunca, Tanrıverdi Yok efendim, vermiyorlar? Siz bir talimat verirseniz ve siz de gelirseniz İstanbulda toplantı düzenleriz, işadamlarımızı çağırırız. Destek olursanız, parayı toplarız diye konuştu.

Başbakan da, İstanbulda yapılacak bir toplantıya destek vereceğini söyledi.

Bu toplantının Vali ve Milletvekilleri ile Belediye Başkanının girişimiyle, kısa sürede organize edilmesi, Başbakanın katılımı için onun bir İstanbul gezisine rastlatılması gerektiği salonda konuşulurken, bu tarihin en kısa sürede belirlenmesi gerektiği, bunda sorumluluğun özellikle milletvekillerinde olduğu ifade edildi.

MGGDEN İLAHİYAT FAKÜLTESİ..

Öte yandan, aynı toplantıda İnönü Üniversitesinin bazı eksiklerinin tamamlanmasına ilişkin konu da gündeme gelince, Başbakan Erdoğan, açılışını yaptığı Malatya Parkın sahibi olan Malatya Girişim Grubu yetkililerinden, üniversite bünyesindeki İlahiyat Fakültesine bina yaptırmalarını istedi ve bu sözü aldı.

FOTOĞRAF: Tahir ÖZÇELİK