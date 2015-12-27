Ne Olacak Bu Malatyaspor?
Başbakan Recep Tayyip Erdoğana, katıldığı yemekte Malatyaspor taraftarlarınca forma hediye edildi. Malatyaspor Birleşik Taraftarlar Derneği yöneticilerinden ‘Moris’ lakaplı Murat İpekten’in Sen bizim babamızsın.. diye yardım istediği Başbakan Erdoğan, Hikmet Tanrıverdiye dönerek Hikmet Baba, ne olacak bu Malatyaspor? Ne yapmak lazım? diye sordu. Bu diyalogların ardından, İstanbulda Başbakanın da katılacağı, Malatyasporun ihtiyacı olan paranın sağlanması için bir toplantı düzenlenmesi görüşü ortaya çıktı.
Yoğun bir açılış ve toplantı programı gündemiyle Malatyaya gelen Başbakan Erdoğan, Cumartesi akşam İnönü Üniversitesindeki toplu açılış töreninin ardından Anemon Otelinde işadamları ve kanaat önderleri ile düzenlenen yemekli toplantıya katıldı.
Yemeğin sonuna yaklaşırken, Birleşik Malatyaspor Taraftar Derneği yöneticisi, Moris lakabıyla tanınan Murat İpekten, milletvekili Öznur Çalıkla görüşerek, Başbakan Erdoğana Malatyaspor forması verip, sıkıntıları anlatmak istediklerini söyledi.
Sen bizim babamızsın.. diyerek Erdoğanın yanına giden ve Malatyaspor forması veren İpekten, takımın küme düşme tehlikesinin bulunduğunu, kötü gittiğini, sorunların çözümü için 3 trilyon liralık bir maddi desteğe ihtiyaç olduğunu anlattı. Bu görüşmede Malatyaspor yöneticilerinden Veysel Karaçay ve Faysal Elkoca da hazır bulundu.
Bunun üzerine mikrofonu alan Erdoğan, Bana formayı verdiler. Bir de para istiyorlar. Malatyalılar nerede? dedikten sonra, karşı çaprazında oturan Malatyaspor eski başkanı Hikmet Tanrıverdiye dönüp, Hikmet Baba.. Ne olacak bu Malatyaspor? Ne yapmak lazım? diye sordu.
Tanrıverdi, Başbakanın bu sorusu üzerine Biz de sizin desteğinizi bekliyoruz. yanıtını verince, Erdoğandan Bizim para verme yetkimiz yok!.. deyip, daha sonra Sen ne yaptın peki? diye bir soru daha yöneltti. Tanrıverdi de, bu sezon takımın forma ve malzeme ihtiyacını karşıladığını söyledi.
Erdoğan daha sonra, Malatyalılar para vermiyor mu? diye sorunca, Tanrıverdi Yok efendim, vermiyorlar? Siz bir talimat verirseniz ve siz de gelirseniz İstanbulda toplantı düzenleriz, işadamlarımızı çağırırız. Destek olursanız, parayı toplarız diye konuştu.
Başbakan da, İstanbulda yapılacak bir toplantıya destek vereceğini söyledi.
Bu toplantının Vali ve Milletvekilleri ile Belediye Başkanının girişimiyle, kısa sürede organize edilmesi, Başbakanın katılımı için onun bir İstanbul gezisine rastlatılması gerektiği salonda konuşulurken, bu tarihin en kısa sürede belirlenmesi gerektiği, bunda sorumluluğun özellikle milletvekillerinde olduğu ifade edildi.
MGGDEN İLAHİYAT FAKÜLTESİ..
Öte yandan, aynı toplantıda İnönü Üniversitesinin bazı eksiklerinin tamamlanmasına ilişkin konu da gündeme gelince, Başbakan Erdoğan, açılışını yaptığı Malatya Parkın sahibi olan Malatya Girişim Grubu yetkililerinden, üniversite bünyesindeki İlahiyat Fakültesine bina yaptırmalarını istedi ve bu sözü aldı.
FOTOĞRAF: Tahir ÖZÇELİK