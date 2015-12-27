Öldürmekle Tehdit Etti

20 yaşındaki kız polise başvurarak, eski erkek arkadaşının kendisini ve nişanlısını öldürmekle tehdit ettiğini, sürekli telefonla aradığını öne sürdü.

M.M. adlı genç kız, daha önceden arkadaşlık ettiği ve yaklaşık 3 yıldır görüşmediği E.Y.nin, İnönü Caddesinde karşılaştıklarında kendisini ve nişanlısını öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü. Şahsın telefonla da rahatsızlık verdiği şikayeti üzerine E.Y. aranmaya başlandı.

Çukurdere Mahallesindeki olayla ilgili olarak ifadesi alınan 31 yaşındaki M.E. adlı şahıs, daha önceden arkadaşı olan 27 yaşındaki B.K. adlı kadınla görüştüklerini kadının eşinin öğrendiğini, bu nedenle kadının abisi olan 41 yaşındaki S.M.U.nun arayıp kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. B.K. ifadesinde, M.E.nin kendisini sürekli tehdit ettiğini öne sürerken, abisi S.M.U. da M.E.yi tehdit ettiği iddiasını kabul etmedi.

Hasanbey Caddesindeki olayla ilgili ifadesi alınan 39 yaşındaki H.Ö. adlı kadın, daha önceden tanımadığı 55 yaşındaki Z.M. adlı şahsın kendisini telefonla rahatsız ettiğini öne sürerken, bu şahıs H.Ö. adlı kadın ve oğlu 20 yaşındaki N.A. tarafından dövüldüğü iddiasında bulundu.

Olaylarla ilgili araştırma sürüyor.