1.5 Yaşında Cinayet Kurbanı

Malatya’da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan anne yaralandı, 1,5 yaşındaki kızı ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Melekbaba Mahallesi’nde yaşayan Leyla Kalkan (32), kucağında 1,5 yaşındaki kızı Melisa ile akraba ziyaretine giderken, henüz belirlenemeyen bir nedenle M.T’nin silahlı saldırısına uğradı.

Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağır yaralanan anne ve kızı, vatandaşların bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Başına saçma isabet eden 1,5 yaşındaki Melisa, buradaki müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız kurtarılamadı.

Olayın ardından araçla kaçan zanlı M.T. ile yanındaki A.T’nin yakalanması için çalışma başlatan polis, şüphelilerin kaçtığı otomobilin gidebileceği güzergahlarda tedbir aldı. Zanlıların yakalanması çalışmaları sürüyor.