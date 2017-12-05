1. Amatör A ve B Grubunda Durum

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde A Grubu’nda Pütürge Belediyespor, B Grubu’nda ise Arguvan Belediyespor lider durumda bulunuyor.

Büyükler liginde ikinci hafta geride kaldı. Ligde Pütürge Belediyespor, Arguvan Belediyespor ve Doğanşehir Belediyespor ikide iki yaparak, haftayı 6 puanda tamamladı.

PÜTÜRGE BELEDİYESPOR İKİDE İKİ YAPTI

A Grubu’nda geride kalan iki haftada Pütürge Belediyespor, ikide iki yaparak, 6 puan topladı ve haftayı lider tamamladı.

Ligin ilk haftasında Yeşiltepe’de oynanan karşılaşmada Sanayispor’u 2-0 mağlup eden Pütürge Belediyespor, ligin ikinci haftasında Pütürge İlçe Stadı’nda Battalgazi Belediyespor ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 üstün tamamlayarak, liderliğini sürdürdü.

A Grubu’nda ilk hafta Hekimhan Belediyesi Gençlikspor deplasmanından 1 puan çıkaran Demirspor, ikinci hafta Yeşiltepe’de oynanan karşılaşmada Sanayispor’u 4-1 yendi ve haftayı ikinci sırada tamamladı.

Ligin ilk haftasında sahasında Demirspor ile 0-0 berabere kalan Hekimhan Belediyesi Gençlikspor, ikinci haftada 1966 Malatya Gençlik’i 2-1 mağlup etti ve puanını 4’e yükselterek, üçüncü sırada yer aldı.

İlk hafta Malatyaspor’u 6-1 yenerek, lige farklı bir başlangıç yapan Battalgazi Belediyespor, ikinci hafta deplasmanda Pütürge Belediyespor’a 3-1 yenildi ve 3 puanda kalarak, haftayı dördüncü sırada tamamladı.

Ligin ilk haftasında Kale Gençlerbirliği’ni 3-1 yenerek, sezona 3 puanla başlayan 1966 Malatya Gençlik, ikinci haftayı puansız geçti ve beşinci sırada yer aldı.

Ligin ilk haftasında 1966 Malatya Gençlikspor’a 3-1 yenilen Kale Gençlerbirliği, ikinci haftada Malatyaspor’u 1-0 yendi ve ilk 3 puanını alarak, altıncı sıraya yerleşti.

A Grubu’nda puanı bulunmayan Sanayispor yedinci, Malatyaspor ise sekizinci sırada yer alıyor.

B GRUBU’NDA ARGUVAN VE DOĞANŞEHİR 6’ŞAR PUAN TOPLADI

B Grubu’nda geride kalan iki haftada ikişer galibiyet alan takımlardan Arguvan Belediyespor birinci, Doğanşehir Belediyespor ise ikinci sırada yer alıyor.

Ligin ilk haftasında Darendespor’u 3-0 yenen Arguvan Belediyespor, ikinci haftada deplasmanda karşılaştığı Akçadağspor’u 3-1’le geçti. 6 puan toplayan Arguvan Belediyespor, gol averajıyla haftayı zirvede tamamladı.

Grubun bir başka 6 puanlı takımı Doğanşehir Belediyespor, ligin ilk haftasında sahasında Orduzuspor’u, ikinci haftada ise Adafı Kartalspor’u 3-2’likı skorlarla yenerek, ikinci sırada yer aldı.

Ligin ilk haftasında Adafı Kartalspor’u 2-1 yenerek, sezona 3 puanla başlayan Ataköyspor, ikinci hafta deplasmanda Darendespor’a 4-2 mağlup oldu ve 3 puanda kalarak, haftayı üçüncü sırada tamamladı.

Sezona Arguvan Belediyespor mağlubiyetiyle başlayan Darendespor, sahasında Ataköyspor’u 4-2 yenerek, dördüncü sıraya yerleşti.

Grup’ta Orduzuspor, Adafı Kartalspor ve Akçadağspor’un puanları bulunmuyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi