1. Amatör A’da Kopma Yok

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde beşinci hafta geride kaldı. A Grubu’nda 1932 Malatyagücü B Grubu’nda ise Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, beşinci hafta sonunda liderliklerini sürdürdü.

Büyükler Ligi’nde beş haftalık bölüm geride kaldı. İlk yarının bitimine iki hafta kala A Grubu’nda 2, B Grubu’nda ise bir takım 13 puan toplayarak, zirve yarışını sürdürdü. Beş hafta sonunda 1 takım ise henüz puanla tanışamadı.

YARIŞTA KOPMA YOK

Büyükler Futbol Ligi’nin bu sezon en çok dikkat çeken grubu, A Grubu oluyor. BAL Ligi için bu sezon güçlü kadro oluşturan 1932 Malatyagücü ile Malatyaspor zirve yarışını sürdürdü.

Ligde beş hafta sonunda 13 puan toplayan 1932 Malatyagücü, averajla liderliğini sürdürdü. 13 puanlı bir diğer ekip Malatyaspor ise averajla haftayı ikinci sırada tamamladı.

1932 Malatyagücü ve Malatyaspor’u takibini sürdüren 1966 Malatya Gençlik Spor ise 12 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Grup’ta dördüncü sıradaki Adafı Kartalspor’un 5, beşinci sıradaki Orduzuspor’un 4, altıncı sıradaki Kaldırımgücü’nün 4, yedinci sıradaki Doğanşehir Belediyespor’un 3, son sıradaki Battalgazi Belediyespor’un 3 puanı bulunuyor.

Malatyaspor-Doğanşehir Belediyespor: 3-2

Orduzuspor-1932 Malatyagücü: 1-2

Adafı Kartalspor-Kaldırımgücü: 1-1

Battalgazi Belediyespor-1966 Malatya Gençlik Spor: 1-3

HEKİMHAN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

B Grubu’nda ise beş hafta sonunda 13 puan toplayan Hekimhan Belediyesi Girmanaspor liderliğini sürdürdü.

Haftayı galibiyetle tamamlayan Ataköyspor, puanını 12’ye yükseltti ve haftayı ikinci sırada tamamladı. Üçüncü sıradaki Demirspor ise beş hafta sonunda 11 puan topladı.

Grup’ta dördüncü sıradaki Arguvan Belediyespor’un 8, beşinci sıradaki Akçadağspor’un 6, altıncı sıradaki 44 Malatyaspor’un 4, yedinci sıradaki Sanayispor’un ise 3 puanı bulunuyor. Grup’ta son sıradaki Telekomspor’un henüz puanı yok.

44 Malatyaspor-Ataköyspor: 1-3

Arguvan Belediyespor-Demirspor: 1-1

Telekomspor-Akçadağspor: 0-1

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor-Sanayispor: 3-1

ALTINCI HAFTA MAÇ PROGRAMI

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde altıncı hafta karşılaşmaları 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Haftanın programı şöyle:

Yeşiltepe 2 nolu saha

11.30 Adafı Kartalspor-Battalgazi Belediyespor

13.30 Telekomspor-44 Malatyaspor

Yeşiltepe 3 nolu saha

11.30 Sanayispor-Ataköyspor

13.30 Kaldırımgücü-Malatyaspor

İnönü Üniversitesi Stadı

11.30 1932 Malatyagücü-1966 Malatya Gençlik Spor

14.00 Demirspor-Hekimhan Belediyesi Girmanaspor

Ören Stadı

13.00 Akçadağspor-Arguvan Belediyespor

Doğanşehir İlçe Stadı

13.00 Doğanşehir Belediyespor-Orduzuspor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi