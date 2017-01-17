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Malatya Haber -

1.Amatör B’de Girmana Lider

1.Amatör B’de Girmana Lider
  • 18.01.2017
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Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi B Grubu’nda mücadele eden Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, namağlup liderliğini sürdürüyor.

Her sezon olduğu gibi bu sezonda iddialı bir kadroyla ligde yer alan Girmana, 7 hafta sonunda topladığı 19 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligde geride kalan 7 hafta sonunda 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Rakip ağları 25 kez havalandıran Girmana ekibi, kalesinde ise sadece 7 gol gördü.

Grup’ta Ataköyspor ise 7 hafta sonunda 16 puan toplayarak, ikinciliğini sürdürdü. Ataköyspor, 7 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1’de mağlubiyet aldı.

Sezonun iddialı ekiplerinden Arguvan Belediyespor ise 7 haftada 14 puan toplayarak, üçüncü sırada yer aldı. Mavi beyazlılar, 7 hafta sonunda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Grup’ta 12 puanlı Demirspor dördüncü, 7 puanlı 44 Malatyaspor beşinci, 6 puanlı Akçadağspor ise altıncı sırada bulunuyor.

Grup’ta 3’er puanları bulunan Sanayispor yedinci, Telekomspor ise son sırada yer alıyor.

Yeni Malatya Gazetesi

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