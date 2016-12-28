1. Amatör B’de Lider Değişti

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde dördüncü hafta maçları geride kaldı. A Grubu’nda 1932 Malatyagücü averajla liderliğini sürdürürken, B Grubu’nda ise averajla liderliği Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ele geçirdi.

Büyükler Futbol Ligi’nde dört hafta geride kaldı. A Grubu’nda lider 1932 Malatyagücü puanını 10’a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. B Grubu’nda ise Ataköyspor’u yenen Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, hem 3 puanı hem de liderliği aldı.

A GRUBUNUN ZİRVESİNDE YARIŞ KIZIŞIYOR

A Grubu’nda zirve yarışı oldukça çetin geçiyor. Bu sezon BAL Ligi hedefi doğrultusunda güçlü bir kadro kuran Malatyaspor ile 1932 Malatyagücü 10’ar puanla ilk iki sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezondan buyana büyükler liginde iyi bir performans ortaya koyan 1966 Malatya Gençlik Spor ise üçüncü sırada bulunuyor.

Ligin dördüncü haftasında A Grubu’nda 1932 Malatyagücü ile Malatyaspor, Yeşiltepe 3 nolu sahada karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 berabere tamamlandı ve her iki ekip sahadan 1’er puanla ayrıldı. 1932 Malatyagücü ve Malatyaspor, 9 olan puanlarını 10’a çıkarttı. 1932 Malatyagücü, dördüncü hafta sonunda averajla liderliğini sürdürdü. Malatyaspor ise aynı puanla ikinci sırada yer aldı.

Ligde dördüncü haftada Orduzuspor’u 1-0 yenen 1966 Malatya Gençlik Spor ise puanını 9’a çıkartarak, üçüncü sıradaki yerini korumasını bildi. Sarı lacivertliler, 1932 Malatyagücü ile Malatyaspor’un hata yapmasını bekliyor.

A Grubu’nda dördüncü sıradaki Orduzuspor ile beşinci sıradaki Adafı Kartalspor’un 4, altıncı sıradaki Doğanşehir Belediyespor, yedinci sıradaki Battalgazi Belediyespor ve son sıradaki Kaldırımgücü’nün 3’er puanları bulunuyor.

B GRUBUNDA LİDERLİK EL DEĞİŞTİRDİ

B Grubu’nda 3 haftadır Ataköyspor’un liderliği bulunuyordu. Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, Ataköyspor’u yenerek, puanını 10’a yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Grupta bir diğer 10 puanlı takım Demirspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor. 3 haftadır liderliğini sürdüren Ataköyspor ise Hekimhan Belediyespor karşısında aldığı mağlubiyetle 9 puanda kaldı ve üçüncü sırada haftayı tamamladı.

Geçtiğimiz sezon 2. Amatör Kümede şampiyon olup, 1. Amatöre çıkan Arguvan Belediyespor, 4 hafta sonunda 7 puan topladı ve dördüncü sırada yer aldı. Ligdeki ilk galibiyetini alan 44 Malatyaspor ise 4 puanla beşinci sırada yer aldı.

Grup’ta 3’er puanlı takımlardan Sanayispor altıncı, Akçadağspor ise yedinci sırada bulunuyor. Grubun son sırasındaki Telekomspor’un henüz puanı yok.

BEŞİNCİ HAFTANIN PROGRAMI

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde beşinci hafta maçları 1 Ocak Pazar günü oynanacak. Haftanın programı şöyle:

Yeşiltepe 2 nolu saha

11.30 44 Malatyaspor-Ataköyspor

13.30 Malatyaspor-Doğanşehir Belediyespor

Yeşiltepe 3 nolu saha

11.30 Arguvan Belediyespor-Demirspor

13.30 Orduzuspor-1932 Malatyagücü

İnönü Üniversitesi Stadı

11.30 Telekomspor-Akçadağspor

14.00 Adafı Kartalspor-Kaldırımgücü

Battalgazi İlçe Stadı

13.30 Battalgazi Belediyespor-1966 Malatya Gençlik Spor

Hekimhan İlçe Stadı

13.00 Hekimhan Belediyesi Girmanaspor-Sanayispor.

FOTO: Geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Malatyaspor- 1932 Malatyagücü maçından

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi