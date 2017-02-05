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Malatya Haber -

1. Amatör Lig Maçında Olay

1. Amatör Lig Maçında Olay
  • 05.02.2017
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Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde, Battalgazi Stadı’nda oynanan Battalgazi Belediyespor- Orduzuspor maçı, çıkan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edildi.

A grubunda yeralan iki takımın Eskimalatya’daki Battalgazi Stadı’nda oynamakta oldukları ve 1-1 devam eden maçın 75. dakikasında karşılaşmanın hakemi İlker Ayten, Battalgazi’li Zafer Sağdıç’a ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gösterdi. Bu duruma, Battalgazisporlu oyuncular ve idari- teknik yöneticiler tepki gösterdi, bazıları hakeme saldırdı. Polisin müdahale ettiği olaylar nedeniyle hakem İlker Ayten, karşılaşmayı tatil etti.

Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

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