1. Amatörde 11. Hafta Geride Kaldı

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 11.hafta tamamlandı. A Grubu’nda 29 puanla Pütürge Belediyespor, B Grubu’nda ise 25 puanla Arguvan Belediyespor liderliğini sürdürdü.

Büyükler Ligi’nde 11.hafta karşılaşmaları büyük bir heyecana sahne oldu. Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan karşılaşmada Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Pütürge Belediyespor, grupta ikinci beraberliğini alırken, puanını 29’a yükseltti ve zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı.

B Grubu’nda ise haftanın en önemli karşılaşmasında Arguvan Belediyespor ile Ataköyspor karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1 mağlup eden Arguvan Belediyespor, puanını 25’e çıkarttı ve liderliğini sürdürdü.

Ligde 11.haftada şu sonuçlar alındı:

A Grubu

Sanayispor-1966 Malatya Gençlik: 2-3

Kale Gençlerbirliği-Demirspor: 0-5

Malatyaspor-Pütürge Belediyespor: 1-1

Battalgazi Belediyespor-Hekimhan Belediyesi Gençlikspor: 1-1

B Grubu

Orduzuspor-Darendespor:3-0

Ataköyspor-Arguvan Belediyespor:1-4

Doğanşehir Belediyespor-Akçadağspor: 6-1.

A GRUBU’NDA PÜTÜRGE ZİRVEDE

A Grubu’nda Pütürge Belediyespor, 29 puanla zirvedeki yerini korumasını bildi. Pütürge Belediyespor, 11 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik alırken, rakip ağları 37 kez havalandırıp, kalesinde 8 gol gördü.

Grup’ta Demirspor 24 puanla ikinci sırada yer alırken, 21 puanlı Hekimhan Belediyesi Gençlikspor üçüncü sırada bulunuyor.

B GRUBU’NDA ARGUVAN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

B Grubu’nda ise Arguvan Belediyespor, 9 karşılaşmada 25 puan toplayarak liderliğin sürdürdü. Mavi beyazlılar, 9 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 31 gol atıp, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Grup’ta 22 puanlı Ataköyspor ikinci, 19 puanlı Doğanşehir Belediyespor ise üçüncü sırada bulunuyor.

12.HAFTA MAÇLARI PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 12.hafta karşılaşmaları 18 Şubat Pazar günü oynanacak. Karşılaşmaların programı şöyle:

A Grubu

Yeşiltepe 3 nolu saha

13.00 Sanayispor-Battalgazi Belediyespor

15.00 Demirspor-Malatyaspor

Hekimhan İlçe Stadı

13.00 Hekimhan Belediyesi Gençlikspor-Kale Gençlerbirliği

Pütürge İlçe Stadı

13.00 Pütürge Belediyespor-1966 Malatya Gençlik

B Grubu

Darende İlçe Stadı

13.00 Darendespor-Adafı Kartalspor

Arguvan İlçe Stadı

13.00 Arguvan Belediyespor-Doğanşehir Belediyespor

Ören Stadı

13.00 Akçadağspor-Orduzuspor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi