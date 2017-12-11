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Malatya Haber -

Amatörde 3. Hafta Maçları Oynandı

Amatörde 3. Hafta Maçları Oynandı
  • 11.12.2017
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 Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmaları oynandı. Malatyaspor, 9 kişiyle çıktığı karşılaşmada, sahada 6 kişi kalınca maç tatil edildi.

  Büyükler Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmaları büyük heyecana sahne oldu. 8 sporcusu Açık Lise sınavına giden Malatyaspor, 1966 Malatya Gençlik karşısına 9 kişiyle çıktı. Sarı kırmızılılarda, 3 futbolcunun sakatlanması nedeniyle hakem karşılaşmayı yarıda bitirdi.

  Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde üçüncü haftada alınan sonuçlar şöyle:

Ataköyspor-Akçadağspor: 4-1

Sanayispor-Hekimhan Belediyesi Gençlikspor: 1-1

Battalgazi Belediyespor-Demirspor: 0-2

Kale Gençlerbirliği-Pütürge Belediyespor: 0-6

Orduzuspor-Adafı Kartalspor: 1-1

Doğanşehir Belediyespor-Darendespor: 2-2

Malatyaspor-1966 Malatya Gençlik karşılaşması, 1966 Malatya Gençlik 2-0 öndeyken 39.dakikada tatil edildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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