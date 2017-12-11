Amatörde 3. Hafta Maçları Oynandı
Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmaları oynandı. Malatyaspor, 9 kişiyle çıktığı karşılaşmada, sahada 6 kişi kalınca maç tatil edildi.
Büyükler Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmaları büyük heyecana sahne oldu. 8 sporcusu Açık Lise sınavına giden Malatyaspor, 1966 Malatya Gençlik karşısına 9 kişiyle çıktı. Sarı kırmızılılarda, 3 futbolcunun sakatlanması nedeniyle hakem karşılaşmayı yarıda bitirdi.
Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde üçüncü haftada alınan sonuçlar şöyle:
Ataköyspor-Akçadağspor: 4-1
Sanayispor-Hekimhan Belediyesi Gençlikspor: 1-1
Battalgazi Belediyespor-Demirspor: 0-2
Kale Gençlerbirliği-Pütürge Belediyespor: 0-6
Orduzuspor-Adafı Kartalspor: 1-1
Doğanşehir Belediyespor-Darendespor: 2-2
Malatyaspor-1966 Malatya Gençlik karşılaşması, 1966 Malatya Gençlik 2-0 öndeyken 39.dakikada tatil edildi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi