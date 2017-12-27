1.Amatörde 5. Haftanın Ardından

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi A Grubu’nda Pütürge Belediyespor 5’te 5 yaparak liderliğini sürdürürken, B Grubu’nda Arguvan Belediyespor, Doğanşehir Belediyespor’u deplasmanda yenerek, bir maç eksiğiyle zirveye yerleşti.

Büyükler Ligi’nde beşinci hafta heyecanı yaşandı. A Grubu’nda lider Pütürge Belediyespor, 1966 Malatya Gençlik’i 2-0 yenerek, 5’te 5 yaptı. Grup’ta ikinci sırada yer alan Demirspor, grupta sıfır puanı bulunan Malatyaspor’u 6-0 mağlup ederek, zirve takibini sürdürdü.

B Grubu’nda ise zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Doğanşehir Belediyespor ile Arguvan Belediyespor, Doğanşehir İlçe Stadı’nda karşı karşıya geldi. Arguvan Belediyespor, deplasmanda rakibini 4-0 yenerek, liderliği yeniden devraldı. 10 puanlı Doğanşehir Belediyespor ise averajla haftayı ikinci sırada tamamladı.

PÜTÜRGE OYNADIĞI 5 KARŞILAŞMAYI KAZANDI

A Grubu’nda Pütürge Belediyespor, 5 haftada oynadığı 5 karşılaşmayı kazanarak 15 puanla zirvede yer aldı. Pütürge ekibi, 5 haftada 16 gol kaydederken, kalesinde 3 gol gördü.

5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Demirspor ise haftayı 13 puanla ikinci sırada tamamladı. Demirspor, 5 haftada 18 gol atıp, 2 gol yedi.

Grup’ta 11 puanlı Hekimhan Belediyesi Gençlik Spor üçüncü, 9 puanlı 1966 Malatya Gençlik ise dördüncü sırada yer alıyor.

Beşinci sıradaki Sanayispor’un 4, altıncı sıradaki Battalgazi Belediyespor ile yedinci sıradaki Kale Gençlerbirliği’nin 3’er puanları bulunuyor. Grubun son sırasındaki Malatyaspor’un ise henüz puanı bulunmuyor.

ARGUVAN BELEDİYESPOR BİR HAFTA ARADAN SONRA LİDER

Geçtiğimiz sezon Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’ni şampiyon tamamlayan ve BAL Ligi için baraj maçı oynayan Arguvan Belediyespor, aynı hedefle çıktığı yolda önemli bir avantajı eline geçirdi.

B Grubu’nda iki ilçe takımının mücadelesinde Arguvan Belediyespor, deplasmanda Doğanşehir Belediyespor’u 4-0 yenerek, oynadığı 4 karşılaşmada puanını 10’a çıkararak, zirveye yerleşti. 1 maçı eksik olan mavi beyazlılar, oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1’de beraberlik aldı.

Grup’ta 10 puanlı takımlardan Doğanşehir Belediyespor averajla ikinci sırada yer alırken, Darendespor üçüncü sırada bulunuyor.

B Grubu’nda dördüncü sıradaki Ataköyspor 7, beşinci sıradaki Orduzuspor 4, altıncı sıradaki Adafı Kartalspor ise 1 puana sahip. Grubun son sırasındaki Akçadağspor’un ise henüz puanı yok.

LİGDE ALTINCI HAFTA MAÇLARI PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde altıncı hafta karşılaşmaları 31 Aralık Pazar günü oynanacak. Karşılaşmaların programı şöyle:

A GRUBU

Yeşiltepe 1 nolu saha

13.00 Demirspor-Pütürge Belediyespor

Yeşiltepe 3 nolu saha

14.00 Sanayispor-Kale Gençlerbirliği

Hekimhan İlçe Stadı

13.30 Hekimhan Belediyesi Gençlik Spor-Malatyaspor

B GRUBU

Yeşiltepe 1 nolu saha

11.00 Arguvan Belediyespor-Orduzuspor

Yeşiltepe 3 nolu saha

12.00 Ataköyspor-Doğanşehir Belediyespor

Ören Stadı

13.30 Akçadağspor-Adafı Kartalspor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi