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Malatya Haber -

1. Amatörde 6 Maç Oynandı

1. Amatörde 6 Maç Oynandı
  • 18.02.2018
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Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 12.hafta heyecanı yaşandı. B Grubu’nda lider Arguvan Belediyespor ile Doğanşehir Belediyespor arasında Arguvan İlçe Stadı’nda oynanması planlanan mücadele, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

A Grubu

Sanayispor-Battalgazi Belediyespor: 3-5

Demirspor-Malatyaspor: 2-0

Hekimhan Belediyesi Gençlikspor-Kale Gençlerbirliği: 4-0

Pütürge Belediyespor-1966 Malatya Gençlik: 5-0

B Grubu

Darendespor-Adafı Kartalspor: 3-5

Arguvan Belediyespor-Doğanşehir Belediyespor (Hava muhalefeti nedeniyle ertelendi)

Akçadağspor-Orduzuspor:2-1.

Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi

FOTO: Darendespor- Adafı Kartalspor maçından bir enstantene (AA)

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