1. Amatörde 6 Maç Oynandı
Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 12.hafta heyecanı yaşandı. B Grubu’nda lider Arguvan Belediyespor ile Doğanşehir Belediyespor arasında Arguvan İlçe Stadı’nda oynanması planlanan mücadele, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.
A Grubu
Sanayispor-Battalgazi Belediyespor: 3-5
Demirspor-Malatyaspor: 2-0
Hekimhan Belediyesi Gençlikspor-Kale Gençlerbirliği: 4-0
Pütürge Belediyespor-1966 Malatya Gençlik: 5-0
B Grubu
Darendespor-Adafı Kartalspor: 3-5
Arguvan Belediyespor-Doğanşehir Belediyespor (Hava muhalefeti nedeniyle ertelendi)
Akçadağspor-Orduzuspor:2-1.
Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi
FOTO: Darendespor- Adafı Kartalspor maçından bir enstantene (AA)
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