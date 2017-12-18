1. Amatörde 7 Maç Oynandı
Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 4.hafta karşılaşmaları oynandı. Ligin 4.haftasında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Demirspor-Kale Gençlerbirliği: 6-1
1966 Malatya Gençlik-Sanayispor: 2-0
Hekimhan Belediyesi Gençlikspor-Battalgazi Belediyespor: 4-0
Pütürge Belediyespor-Malatyaspor: 3-2
B Grubu
Arguvan Belediyespor-Ataköyspor: 1-1
Akçadağspor-Doğanşehir Belediyespor: 0-6
Darendespor-Orduzuspor: 4-0.
Yeni Malatya Gazetesi
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