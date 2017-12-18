Final

Final

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Arion

Arion

Malatya Haber -

1. Amatörde 7 Maç Oynandı

1. Amatörde 7 Maç Oynandı
  • 18.12.2017
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 Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 4.hafta karşılaşmaları oynandı. Ligin 4.haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Demirspor-Kale Gençlerbirliği: 6-1

1966 Malatya Gençlik-Sanayispor: 2-0

Hekimhan Belediyesi Gençlikspor-Battalgazi Belediyespor: 4-0

Pütürge Belediyespor-Malatyaspor: 3-2

B Grubu

Arguvan Belediyespor-Ataköyspor: 1-1

Akçadağspor-Doğanşehir Belediyespor: 0-6

Darendespor-Orduzuspor: 4-0.

Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. Erol dedi ki:
    19 Aralık 2017, 13:16

    Şu puan dirumunuda yayınlasanız iyi olacak..

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