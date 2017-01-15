1. Amatörde 8 Maçta 32 Gol
Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Liginde, birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan 8 ayrı karşılaşmada toplam 32 gol atıldı.
Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi 7. hafta karşılaşmalarında müsabakalarında toplam 32 gol atıldı. Oynanan toplam 8 maç ve alınan sonuçlar şöyle oldu:
A Grubu’nda
Malatyaspor: 2 – Adafı Kartalspor: 2,
1966 Malatya Gençlikspor: 2 – Doğanşehir Belediyespor: 3,
Battalgazi: 1 – 1932 Malatyagücü: 3,
Orduzuspor: 2 – Kaldırımgücü: 1.
B Grubu’nda
Ataköyspor: 2 – Malatya Demirspor: 2,
44 Malatyaspor: 4 – Sanayispor: 2,
Hekimhan Belediyesi Gimana: 5 – Akçadağspor: 0,
Arguvan Belediyespor: 1 – Malatya Telekomspor: 0.
iha
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