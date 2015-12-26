1. Amatörde Erteleme Maçları..

1. Amatör Büyükler Futbol Ligi A ve B gruplarında kar nedeniyle ertelenen maçlar oynandı. Haftanın maçı, A grubunda lider Malatya Belediyespor ile aynı puana sahip Emniyetspor arasında oynandı ve bu karşılaşmada takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamadılar.

25 Aralık Pazar günü oynanması gerekiyorken, yoğun kar yağışı nedeniyle 1 hafta sonraya ertelenen 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin ilk yarısının son maçlarında şu sonuçlar alındı:

* Pütürge Stadı’nda Pütürge Belediye:0- Battalgazi Belediye:5 (A grubu)

* Doğanşehir Stadında Doğanşehir Belediye:3- Sanayispor:1 (B grubu)

* Orduzu Pınarbaşı Sentetik Saha Demirspor:1- TEKspor:2, (B grubu)

* Orduzu Pınarbaşı Sentetik Saha Emniyetspor:1- Malatya Belediyespor:1 (A grubu)

* İnönü Üniversitesi Sentetik Saha İdmanyurdu:3- Yeşilyurtspor:1 (B grubu)

* İnönü Üniversitesi Sentetik Saha Köyhizmetleri:3- Orduzu Belediye:0 (B grubu)

* İnönü Üniversitesi Sentetik Saha Tecde:2- Telekomspor:1 (A grubu)

Bu sonuçların ardından A grubunu Malatya Belediyespor 16 puanla, B grubunu ise 19 puanlı Köy Hizmetlerispor ilk yarı lideri olarak kapattılar.

İkinci yarı için lige ara verilmeyeceği, ikinci yarı ilk hafta maçlarının bu hafta sonu oynanacağı öğrenildi.