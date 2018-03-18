1. Amatörde Finali Pütürge ve Arguvan Oynayacak

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde Play-off’ta Pütürge Belediyespor ile Arguvan Belediyespor, şampiyonluk için final maçında karşı karşıya gelecek.

Büyüklerde Play-off heyecanı başladı. Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan günün ilk mücadelesinde Pütürge Belediyespor, Ataköyspor’u 4-0 mağlup ederek, finale adını yazdıran ilk takım oldu. Günün ikinci mücadelesinde ise Arguvan Belediyespor, Demirspor’u 2-0 mağlup ederek, final biletini alan ikinci takım olmayı başardı.

Geçtiğimiz sezon Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon olan Arguvan Belediyespor ile 2.Amatör’de geçtiğimiz sezon şampiyon olduktan sonra bu sezon 1.Amatör’de fırtına gibi esen Pütürge Belediyespor, şampiyonluk için 25 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi