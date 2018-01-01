1. Amatörde Gollü Hafta
Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 6.hafta karşılaşmaları oynandı. Büyük heyecana olan haftada 31 gol atıldı.
A Grubu’nda Arguvan Belediyespor, Orduzuspor’u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. B Grubu’nda ise lider Pütürge Belediyespor ile ikinci sıradaki Demirspor 2-2 berabere kaldı.
Ligin 6.haftasında şu sonuçlar alındı:
A Grubu
Demirspor-Pütürge Belediyespor: 2-2
Battalgazi Belediyespor-1966 Malatya Gençlik: 6-4
Sanayispor-Kale Gençlerbirliği: 0-0
Hekimhan Belediyesi Gençlik Spor-Malatyaspor: 4-1
B Grubu
Arguvan Belediyespor-Orduzuspor: 2-0
Ataköyspor-Doğanşehir Belediyespor: 3-1
Akçadağspor-Adafı Kartalspor: 3-3.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
FOTO: Hekimhan Belediyesi Gençlikspor- Malatyaspor maçından (AA)
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."