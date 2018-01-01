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Malatya Haber -

1. Amatörde Gollü Hafta

1. Amatörde Gollü Hafta
  • 01.01.2018
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Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 6.hafta karşılaşmaları oynandı. Büyük heyecana olan haftada 31 gol atıldı.

  A Grubu’nda Arguvan Belediyespor, Orduzuspor’u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. B Grubu’nda ise lider Pütürge Belediyespor ile ikinci sıradaki Demirspor 2-2 berabere kaldı.

  Ligin 6.haftasında şu sonuçlar alındı:

A Grubu

Demirspor-Pütürge Belediyespor: 2-2

Battalgazi Belediyespor-1966 Malatya Gençlik: 6-4

Sanayispor-Kale Gençlerbirliği: 0-0

Hekimhan Belediyesi Gençlik Spor-Malatyaspor: 4-1

B Grubu

Arguvan Belediyespor-Orduzuspor: 2-0

Ataköyspor-Doğanşehir Belediyespor: 3-1

Akçadağspor-Adafı Kartalspor: 3-3.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTO: Hekimhan Belediyesi Gençlikspor- Malatyaspor maçından (AA)

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