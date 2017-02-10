1. Amatörde Haftanın Programı

Evkur Yeni Malatyaspoor’un golcü futbolcusu Boubacar Dialiba Diabang, şampiyonluk yolunda Denizlispor ile son derece önemli bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi. Dialiba, sakatlığının ardından yeniden takıma katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, “Çok...