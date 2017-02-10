1. Amatörde Haftanın Programı
Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 11’nci hafta karşılaşmaları 12 Şubat Pazar günü oynanacak.
A Grubu’nun lideri 1932 Malatyagücü ile son haftalarda büyük düşüş yaşayan Malatyaspor karşı karşıya gelecek. B Grubu’nun lideri Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ise Ataköyspor ile karşılaşacak.
Ligde 11’nci hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
Yeşiltepe 2 nolu saha
11.00 Arguvan Belediyespor-Sanayispor
13.00 Orduzuspor-1966 Malatya Gençlik Spor
15.00 Kaldırımgücü-Battalgazi Belediyespor
Yeşiltepe 3 nolu saha
11.00 Telekomspor-Demirspor
Konak Stadı
11.30 Adafı Kartalspor-Doğanşehir Belediyespor
14.00 Malatyaspor-1932 Malatyagücü
Ören Stadı
13.30 Akçadağspor-44 Malatyaspor
Hekimhan İlçe Stadı
13.30 Hekimhan Belediyesi Girmanaspor-Ataköyspor.
Yeni Malatya Gazetesi