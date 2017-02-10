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Malatya Haber -

1. Amatörde Haftanın Programı

1. Amatörde Haftanın Programı
  • 10.02.2017
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Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 11’nci hafta karşılaşmaları 12 Şubat Pazar günü oynanacak.

A Grubu’nun lideri 1932 Malatyagücü ile son haftalarda büyük düşüş yaşayan Malatyaspor karşı karşıya gelecek. B Grubu’nun lideri Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ise Ataköyspor ile karşılaşacak.

Ligde 11’nci hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yeşiltepe 2 nolu saha

11.00 Arguvan Belediyespor-Sanayispor

13.00 Orduzuspor-1966 Malatya Gençlik Spor

15.00 Kaldırımgücü-Battalgazi Belediyespor

Yeşiltepe 3 nolu saha

11.00 Telekomspor-Demirspor

Konak Stadı

11.30 Adafı Kartalspor-Doğanşehir Belediyespor

14.00 Malatyaspor-1932 Malatyagücü

Ören Stadı

13.30 Akçadağspor-44 Malatyaspor

Hekimhan İlçe Stadı

13.30 Hekimhan Belediyesi Girmanaspor-Ataköyspor.

Yeni Malatya Gazetesi

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