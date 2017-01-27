You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim
Opel Reklam

Dugun
Malatya Haber -

1. Amatörde Haftanın Programı

1. Amatörde Haftanın Programı
  • 27.01.2017
  • 1

Malatya 1. Amatör Büyükler Ligi’nde 9’uncu hafta heyecanı yaşanacak.

29 Ocak  Pazar günü oynanacak olan büyükler ligi maçlarının programı şöyle:

Yeşiltepe 2 nolu saha

11.00 Demirspor-44 Malatyaspor

13.00 Adafı Kartalspor-1966 Malatya Gençlik Spor

15.00 Telekomspor-Ataköyspor

Yeşiltepe 3 nolu saha

11.00 Kaldırımgücü-1932 Malatyagücü

İnönü Üniversitesi Stadı

11.30 Malatyaspor-Orduzuspor

14.00 Arguvan Belediyespor-Hekimhan Belediyesi Girmanaspor

Ören Stadı

13.30 Akçadağspor-Sanayispor

Doğanşehir İlçe Stadı

13.00 Doğanşehir Belediyespor-Battalgazi Belediyespor

A Grubu’nda 1932 Malataygücü, B Grubu’nda ise Hekimhan Belediyesi Girmanaspor lider durumda bulunuyor.

A Grubu’nda lider 1932 Malatyagücü, 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ile 19 puan topladı. Kırmızı beyazlıların bir maçı eksik durumda bulunuyor.

Grubun ikincisi Malatyaspor’un 17, üçüncü sıradaki 1966 Malatya Gençlik Spor’un ise 15 puanı bulunuyor.

B Grubu’nda ise Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ile 22 puan topladı ve liderliğini sürdürdü.

Grup’ta 19 puanlı Ataköyspor ikinci, 17 puanlı Arguvan Belediyespor ise üçüncü sırada bulunuyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler:

Yorumlar
  1. Sporcu44 dedi ki:
    27 Ocak 2017, 19:26

    İyi macları üniversiteye vermısler mıllet maca gıtmesın dıye

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."