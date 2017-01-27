1. Amatörde Haftanın Programı
Malatya 1. Amatör Büyükler Ligi’nde 9’uncu hafta heyecanı yaşanacak.
29 Ocak Pazar günü oynanacak olan büyükler ligi maçlarının programı şöyle:
Yeşiltepe 2 nolu saha
11.00 Demirspor-44 Malatyaspor
13.00 Adafı Kartalspor-1966 Malatya Gençlik Spor
15.00 Telekomspor-Ataköyspor
Yeşiltepe 3 nolu saha
11.00 Kaldırımgücü-1932 Malatyagücü
İnönü Üniversitesi Stadı
11.30 Malatyaspor-Orduzuspor
14.00 Arguvan Belediyespor-Hekimhan Belediyesi Girmanaspor
Ören Stadı
13.30 Akçadağspor-Sanayispor
Doğanşehir İlçe Stadı
13.00 Doğanşehir Belediyespor-Battalgazi Belediyespor
A Grubu’nda 1932 Malataygücü, B Grubu’nda ise Hekimhan Belediyesi Girmanaspor lider durumda bulunuyor.
A Grubu’nda lider 1932 Malatyagücü, 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ile 19 puan topladı. Kırmızı beyazlıların bir maçı eksik durumda bulunuyor.
Grubun ikincisi Malatyaspor’un 17, üçüncü sıradaki 1966 Malatya Gençlik Spor’un ise 15 puanı bulunuyor.
B Grubu’nda ise Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ile 22 puan topladı ve liderliğini sürdürdü.
Grup’ta 19 puanlı Ataköyspor ikinci, 17 puanlı Arguvan Belediyespor ise üçüncü sırada bulunuyor.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
İyi macları üniversiteye vermısler mıllet maca gıtmesın dıye