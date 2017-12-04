Final

Final

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Arion

Arion

Malatya Haber -

1. Amatörde İkinci Hafta

1. Amatörde İkinci Hafta
  • 04.12.2017
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Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları oynandı.

Ligin ikinci haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Demirspor-Sanayispor: 4-1

Adafı Kartalspor-Doğanşehir Belediyespor: 2-3

1966 Malatya Gençlik-Hekimhan Belediyesi Gençlikspor: 1-2

Malatyaspor-Kale Gençlerbirliği: 0-1

Akçadağspor-Arguvan Belediyespor: 1-3

Pütürge Belediyespor-Battalgazi Belediyespor: 3-1

Darendespor-Ataköyspor: 4-2.

Yeni Malatya Gazetesi

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