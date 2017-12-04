1. Amatörde İkinci Hafta

Malatya Akleden Kalp Derneği tarafından düzenlenen basın açıklaması ile kadınlara yönelik yapılan şiddete tepki gösterildi. Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle yapılan basın açıklamasında bildiriyi okuyan Akleden Kalp Derneği...