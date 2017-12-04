1. Amatörde İkinci Hafta
Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları oynandı.
Ligin ikinci haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Demirspor-Sanayispor: 4-1
Adafı Kartalspor-Doğanşehir Belediyespor: 2-3
1966 Malatya Gençlik-Hekimhan Belediyesi Gençlikspor: 1-2
Malatyaspor-Kale Gençlerbirliği: 0-1
Akçadağspor-Arguvan Belediyespor: 1-3
Pütürge Belediyespor-Battalgazi Belediyespor: 3-1
Darendespor-Ataköyspor: 4-2.
Yeni Malatya Gazetesi
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