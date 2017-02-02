1. Amatörde Liderler Arayı Açıyor

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde liderler farkı açmaya başladı. Lig’de 9 hafta sonunda A Grubu’nda 1932 Malatyagücü, B Grubu’nda ise Hekimhan Belediyesi Girmanaspor zirvede yer alıyor.

Büyükler futbol liginde 9’ncu hafta karşılaşmaları oynandı. A Grubu’nda zirve yarışında 1932 Malatyagücü kayıpsız yoluna devam etti. Bir maçı eksik olan kırmızı beyazlılar, oynadığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak, 22 puanla zirvede yalnız kaldı.

Grup’ta 9 hafta sonunda 18 puan toplayan 1966 Malatya Gençlik Spor, haftayı ikinci sırada tamamladı. Grup’ta son haftalarda kötü sonuçlar alan Malatyaspor ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan toplayarak, üçüncü sırada yer aldı.

Grup’ta 16 puanlı Orduzuspor dördüncü sırada bulunuyor. 7’şer puanlı takımlardan Battalgazi Belediyespor beşinci, Adafı Kartalspor ise altıncı sırada yer alıyor. Grup’ta yedinci sıradaki Doğanşehir Belediyespor’un 6, Kaldırımgücü’nün ise 4 puanı bulunuyor.

B Grubu’nda ise 9 hafta sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik alarak, 23 puan toplayan Hekimhan Belediyesi Girmanaspor liderliğini sürdürdü. Grup’ta 9 hafta sonunda 20 puan toplayan Ataköyspor ise haftayı ikinci sırada tamamladı. Grup’ta bir başka iddialı ekip Arguvan Belediyespor ise 18 puanla haftayı üçüncü sırada bitirdi.

Grubun dördüncü sırasındaki Demirspor’un 16, beşinci Akçadağspor’un ise 9 puanı bulunuyor. 44 Malatyaspor 7 puanla altıncı sırada yer alırken, 4’er puanlı takımlardan Sanayispor yedinci, Telekomspor ise son sırada bulunuyor.

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 102ncu hafta karşılaşmaları 5 Şubat Pazar günü oynanacak. Haftanın programı şöyle:

Yeşiltepe 2 nolu saha

11.00 44 Malatyaspor-Hekimhan Belediyesi Girmanaspor

13.00 Ataköyspor-Arguvan Belediyespor

15.00 1966 Malatya Gençlik Spor-Malatyaspor

Yeşiltepe 3 nolu saha

11.00 1932 Malatyagücü-Adafı Kartalspor

İnönü Üniversitesi Stadı

11.30 Sanayispor-Telekomspor

14.00 Demirspor-Akçadağspor

Battalgazi İlçe Stadı

13.30 Battalgazi Belediyespor-Orduzuspor

Doğanşehir İlçe Stadı

13.30 Doğanşehir Belediyespor-Kaldırımgücü.

Yeni Malatya Gazetesi