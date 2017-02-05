You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.


Opel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

1. Amatörde Liderler Rahat

1. Amatörde Liderler Rahat
  • 05.02.2017
  • 0

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 10’uncu hafta heyecanı yaşandı. A Grubu’nun lideri Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ile B Grubu’nun lideri 1932 Malatyagücü haftayı 3 puanla kapattı.

Ligde 10’ncu haftanın en heyecanlı karşılaşması Arguvan Belediyespor ile Ataköyspor arasında oynandı. B Grubu’nda ikincilik için ter döken iki takımın mücadelesinde galip gelen taraf 5-2 ile Arguvan Belediyespor oldu. Yeşiltepe 2 nolu sahada oynanan karşılaşmada Arguvanlı taraftarlar tribünü doldurarak, takımlarına 90 dakika boyunca destek verdi.

5-2’lik galibiyetle ikinci sıraya yerleşen Arguvan Belediyespor’da taraftarlar, maç esnasında sık sık İzmir Marşı’nı söyleyerek, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganını attı.

A Grubu’nda Battalgazi İlçe Stadı’nda oynanan Battalgazi Belediyespor-Orduzuspor ise 1-1 devam ederken, çıkan saha olayları nedeniyle yarıda kaldı. Maçın hakemi İlker Ayten, çıkan tartışmalar sonrası 75’nci dakikada sahayı terk ederek, karşılaşmayı tatil etti.

Büyükler Futbol Ligi’nde haftanın sonuçları şöyle:

A Grubu

1966 Malatya Gençlikspor-Malatyaspor: 4-2

1932 Malatyagücü-Adafı Kartalspor: 2-0

Battalgazi Belediyespor-Orduzuspor: (1-1 devam ederken 75. dakikada hakem tatil etti)

Doğanşehir Belediyespor-Kaldırımgücü: 1-0

B Grubu

44 Malatyaspor-Hekimhan Belediyesi Girmanaspor: 1-3

Ataköyspor-Arguvan Belediyespor: 2-5

Sanayispor-Telekomspor: 3-0

Demirspor-Akçadağspor: 2-0.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."