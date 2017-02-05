1. Amatörde Liderler Rahat

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 10’uncu hafta heyecanı yaşandı. A Grubu’nun lideri Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ile B Grubu’nun lideri 1932 Malatyagücü haftayı 3 puanla kapattı.

Ligde 10’ncu haftanın en heyecanlı karşılaşması Arguvan Belediyespor ile Ataköyspor arasında oynandı. B Grubu’nda ikincilik için ter döken iki takımın mücadelesinde galip gelen taraf 5-2 ile Arguvan Belediyespor oldu. Yeşiltepe 2 nolu sahada oynanan karşılaşmada Arguvanlı taraftarlar tribünü doldurarak, takımlarına 90 dakika boyunca destek verdi.

5-2’lik galibiyetle ikinci sıraya yerleşen Arguvan Belediyespor’da taraftarlar, maç esnasında sık sık İzmir Marşı’nı söyleyerek, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganını attı.

A Grubu’nda Battalgazi İlçe Stadı’nda oynanan Battalgazi Belediyespor-Orduzuspor ise 1-1 devam ederken, çıkan saha olayları nedeniyle yarıda kaldı. Maçın hakemi İlker Ayten, çıkan tartışmalar sonrası 75’nci dakikada sahayı terk ederek, karşılaşmayı tatil etti.

Büyükler Futbol Ligi’nde haftanın sonuçları şöyle:

A Grubu

1966 Malatya Gençlikspor-Malatyaspor: 4-2

1932 Malatyagücü-Adafı Kartalspor: 2-0

Battalgazi Belediyespor-Orduzuspor: (1-1 devam ederken 75. dakikada hakem tatil etti)

Doğanşehir Belediyespor-Kaldırımgücü: 1-0

B Grubu

44 Malatyaspor-Hekimhan Belediyesi Girmanaspor: 1-3

Ataköyspor-Arguvan Belediyespor: 2-5

Sanayispor-Telekomspor: 3-0

Demirspor-Akçadağspor: 2-0.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi