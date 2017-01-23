1. Amatörde Malatyaspor Mağlup

Üniversite yıllarında spor yapmak amacıyla tesadüfen başladığı dağcılıkta kendini geliştiren ve öğrencilerle kurdukları kulüple Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde tırmanışlarını sürdüren Yrd. Doç. Dr. Güçlü Özen, Afrika, Güney Amerika ve Avrupa’daki zirvelere tırmanışlar...