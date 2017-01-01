1. Amatörde Nefes Kesen Maçlar
Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. A Grubu’nda şampiyonluk iddiası bulunan Malatyaspor ile 1932 Malatyagücü haftayı galibiyetle tamamladı. B Grubu’nda ise lider Hekimhan Belediyesi Girmanaspor haftası 3 puanla tamamladı.
Büyükler liginde beşinci haftada alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Malatyaspor-Doğanşehir Belediyespor: 3-2
Orduzuspor-1932 Malatyagücü: 1-2
Adafı Kartalspor-Kaldırımgücü: 1-1
Battalgazi Belediyespor-1966 Malatya Gençlik Spor: 1-3
B Grubu
44 Malatyaspor-Ataköyspor: 1-3
Arguvan Belediyespor-Demirspor: 1-1
Telekomspor-Akçadağspor: 0-1
Hekimhan Belediyesi Girmanaspor-Sanayispor: 3-1
Bu arada, U17 Futbol Ligi’nde ise 10’ncu hafta karşılaşmaları oynandı. Ligde haftanın sonuçları şöyle:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-1932 Malatyagücü: 7-0
Battalgazi Belediyespor-Demirspor: 4-1
Malatya Fenerspor-Sanayispor: 5-2
Telekomspor-Arguvan Belediyespor: 1-3
Malatya Galataspor-Akçadağspor: 3-1.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Malatyada spor ahlaki kalmamış,malesef gençlerimize sportmenlik öğretilmiyor,bugün ataköy _44 malatya maçını izledim.sahadaki 36 sporcu ve hocalar tekme tokat kavga etti.
Bence asil sorun sporculara hizmet eden hocalar ve idarecilerde,kulübeden ve tribünden sporculara kotu ornek oluyorlar.önce onlar kedinlerini eğitmeli.
Malatya insanı efendiliğiyle tüm Türkiye’de tanınırdı.Şimdi ise bakıyorsun küfür ,şiddet, sporun içinde.Bunun nedeni de antrönörlerin ve ASKF yetkililerinin de aynı kafada olması.Sporcu gücünü oradan alıyor.Küfür ve şiddete karışanın iki yıl lisansını askıya al bakalım ne oluyor.
Ramazan bey aynen Sümer ve Şeker stadlarında hafta sonu 3 er maç olurdu 10 da başlardı 12 14 devam ederdi evim de çok yakın olduğundan maçları kacirmazdim o zaman bütün müesseselerin takımı vardı (tekel şeker Sümer vb) benim takımım M İdmanyurdu idi ama bütün maçları seyrederdim güzel günlerdi O zamanlar en güzeli de sabırsızlıkla 15 günde bir Oktay lı Feyzullah lı MALATYASPOR maçları
Hemen hemen tüm maçlarda olay var.Sporcuların da iyi eğitilmesi gerekir.Bütün suç hakemlerin değil.Tüm takımlar hakemlere yükleniyor.Hakem hataları var ama Ramazan arkadaşın belirttiği gibi saygı ve sevgi bitmiş.
Eskiden sümer ve şeker statlarinda amatör maclarini seyretmekten zevk alirdik birbirine saygılı futbolcu ve yöneticiler kardeşlik içinde geçen maçlar su anda sanki maç yapılmıyor savaşa çıkılıyor şiddet küfür hakaret sahalarda kol geziyor kulüpler bu tür sporculara sahip çıkıyorlar Malatya’da amatör futbol ölmüş durumda bunun içinde futbolcu çıkmıyor ben diyorumki futbolda önce rakibe saygı ahlak ve maneviyat gelir bunların olmadığı yerde maç kazansan ne olur kaybedsen ne olur bunun için amatör maçları bırakın Malatya’nın maçlarına bile gitmiyorum son yıllara kadar malatyasporu her yerde takip eden bir taraftar olarak kufurun hakaretin şiddetin olduğu yerde olamam spor barış ve kardeşlik demektir.