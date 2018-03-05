1. Amatörde Play-Off Programı
Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezon sona ererken, play-off ilk maçları 18 Mart’ta, final maçı ise 25 Mart’ta oynanacak.
PLAY OFF’UN TAKIMLARI..
Malatya 1.Amatör Büyükler Ligi’nde A Grubu’nda Pütürge Belediyespor ile Demirspor, B Grubu’nda ise Arguvan Belediyespor ile Ataköyspor, gruplarını ilk iki sorada tamamlayarak, adlarını Play-off’a yazdırdı.
Geçtiğimiz sezon 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon olarak Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde mücadele eden Pütürge Belediyespor, A Grubunu zirvede tamamladı.
Bir dönem Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde Malatya’yı temsil eden Demirspor ile Hekimhan Belediyesi Gençlikspor ile verdiği ikincilik mücadelesini kazanarak, Play-off biletini almasını başardı.
Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde geçtiğimiz sezon şampiyon olan ve İnönü Üniversitesispor ile baraj maçı oynayan Arguvan Belediyespor, aynı başarısını bu sezonda sürdürdü ve B Grubu’nu zirvede tamamladı. B Grubu’nda Play-off biletini alan bir diğer takım ise ortaya koyduğu mücadeleyle alkış alan Ataköyspor oldu.
Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyonluğunu ilan edecek olan takım, sonrasında BAL Ligi için mücadele verecek.
A Grubunu son sırada tamamlayan Kale Gençlerbirliği ile B Grubunun sonuncusu Akçadağspor ile küme düşmemek için karşı karşıya gelecek.
1.Amatör’ün A ve B gruplarında maçların tamamlanmasının ardından puan sıralaması şöyle gerçekleşmişti:
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TARİHLERİ..
Bu arada Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde Play-off eşleşmeleri belli oldu. Play-off’ta ilk maçlar 18 Mart’ta oynanacak.
Malatya 1.Amatör Büyükler Ligi’nde A Grubu’nda Pütürge Belediyespor ile Demirspor, B Grubu’nda ise Arguvan Belediyespor ile Ataköyspor, gruplarını ilk iki sorada tamamlayarak, adlarını Play-off’a yazdırdı.
Play-off’un ilk haftasında Pütürge Belediyespor-Ataköyspor, Arguvan Belediyespor-Demirspor karşılaşmaları oynanacak. İlk karşılaşmalar 18 Mart’ta oynanacak.
Öte yandan gruplarını son sırada tamamlayan Kale Gençlerbirliği ile Akçadağspor ise küme düşmemek için Play-out maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 11 Mart Pazar günü 12.00’da Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanacak.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Ataköy pütürge çıkar
Pütürge spora başarılar dilerim.
Pütürge veya demirspor çıkar. Üniversite hani malatya gücü olacaktı ne oldu o iş.