1. Amatörde Play-Off Programı

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezon sona ererken, play-off ilk maçları 18 Mart’ta, final maçı ise 25 Mart’ta oynanacak.

PLAY OFF’UN TAKIMLARI..

Malatya 1.Amatör Büyükler Ligi’nde A Grubu’nda Pütürge Belediyespor ile Demirspor, B Grubu’nda ise Arguvan Belediyespor ile Ataköyspor, gruplarını ilk iki sorada tamamlayarak, adlarını Play-off’a yazdırdı.

Geçtiğimiz sezon 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon olarak Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde mücadele eden Pütürge Belediyespor, A Grubunu zirvede tamamladı.

Bir dönem Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde Malatya’yı temsil eden Demirspor ile Hekimhan Belediyesi Gençlikspor ile verdiği ikincilik mücadelesini kazanarak, Play-off biletini almasını başardı.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde geçtiğimiz sezon şampiyon olan ve İnönü Üniversitesispor ile baraj maçı oynayan Arguvan Belediyespor, aynı başarısını bu sezonda sürdürdü ve B Grubu’nu zirvede tamamladı. B Grubu’nda Play-off biletini alan bir diğer takım ise ortaya koyduğu mücadeleyle alkış alan Ataköyspor oldu.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyonluğunu ilan edecek olan takım, sonrasında BAL Ligi için mücadele verecek.

A Grubunu son sırada tamamlayan Kale Gençlerbirliği ile B Grubunun sonuncusu Akçadağspor ile küme düşmemek için karşı karşıya gelecek.

1.Amatör’ün A ve B gruplarında maçların tamamlanmasının ardından puan sıralaması şöyle gerçekleşmişti:

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TARİHLERİ..

Bu arada Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde Play-off eşleşmeleri belli oldu. Play-off’ta ilk maçlar 18 Mart’ta oynanacak.

Malatya 1.Amatör Büyükler Ligi’nde A Grubu’nda Pütürge Belediyespor ile Demirspor, B Grubu’nda ise Arguvan Belediyespor ile Ataköyspor, gruplarını ilk iki sorada tamamlayarak, adlarını Play-off’a yazdırdı.

Play-off’un ilk haftasında Pütürge Belediyespor-Ataköyspor, Arguvan Belediyespor-Demirspor karşılaşmaları oynanacak. İlk karşılaşmalar 18 Mart’ta oynanacak.

Öte yandan gruplarını son sırada tamamlayan Kale Gençlerbirliği ile Akçadağspor ise küme düşmemek için Play-out maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 11 Mart Pazar günü 12.00’da Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanacak.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi