Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

1. Amatörde Play-Off’un 4. Takımı

1. Amatörde Play-Off’un 4. Takımı
  • 04.03.2018
  • 0

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde Play-off’a kalan son takım Demirspor oldu. Büyükler liginde normal sezon sona ererken, Arguvan Belediyespor, Pütürge Belediyespor, Ataköyspor ve Demirspor Play-off’a kaldı. Kale Gençlebirliği ile Akçadağspor küme düşmemek için bir maç yapacaklar. Yenilen takım 2.Amatöre düşecek.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde son haftada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Demirspor-1966 Malatya Gençlik: 6-1

Sanayispor-Malatyaspor: 3-2

Battalgazi Belediyespor-Kale Gençlerbirliği: 3-0

Hekimhan Belediyesi Gençlikspor-Pütürge Belediyespor: 0-0

B Grubu

Ataköyspor-Orduzuspor: 0-1

Akçadağspor-Darendespor: 3-1

Arguvan Belediyespor-Adafı Kartalspor: 2-3.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTOĞRAF: Arguvan’da oynanan ve  Arguvan Belediyespor’un Adafı Kartalspor’a 3-2 mağlubiyetiyle sonuçlanan maçtan bir enstantene (AA)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."