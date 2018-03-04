1. Amatörde Play-Off’un 4. Takımı

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde Play-off’a kalan son takım Demirspor oldu. Büyükler liginde normal sezon sona ererken, Arguvan Belediyespor, Pütürge Belediyespor, Ataköyspor ve Demirspor Play-off’a kaldı. Kale Gençlebirliği ile Akçadağspor küme düşmemek için bir maç yapacaklar. Yenilen takım 2.Amatöre düşecek.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde son haftada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Demirspor-1966 Malatya Gençlik: 6-1

Sanayispor-Malatyaspor: 3-2

Battalgazi Belediyespor-Kale Gençlerbirliği: 3-0

Hekimhan Belediyesi Gençlikspor-Pütürge Belediyespor: 0-0

B Grubu

Ataköyspor-Orduzuspor: 0-1

Akçadağspor-Darendespor: 3-1

Arguvan Belediyespor-Adafı Kartalspor: 2-3.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTOĞRAF: Arguvan’da oynanan ve Arguvan Belediyespor’un Adafı Kartalspor’a 3-2 mağlubiyetiyle sonuçlanan maçtan bir enstantene (AA)