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Malatya Haber -

1. Amatörde Üçüncü Hafta Programı

1. Amatörde Üçüncü Hafta Programı
  • 07.12.2017
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Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı yaşanacak. Geride kalan ilk 2 haftada sonunda A Grubu’nda Pütürge Belediyespor, B Grubu’nda ise Arguvan Belediyespor lider durumda bulunuyor.

  Ligde üçüncü hafta karşılaşmaları 10 Aralık Pazar günü oynanacak. B Grubu’nun lideri Arguvan Belediyespor’un bay geçeceği haftanın programı şöyle:

Yeşiltepe 1 nolu saha

11.00 Ataköyspor-Akçadağspor

13.00 Sanayispor-Hekimhan Belediyesi Gençlikspor

15.00 Battalgazi Belediyespor-Demirspor

Yeşiltepe 2 nolu saha

12.30 Kale Gençlerbirliği-Pütürge Belediyespor

14.30 Orduzuspor-Adafı Kartalspor

Yeşiltepe 3 nolu saha

10.30 Malatyaspor-1966 Malatya Gençlik

Doğanşehir İlçe Stadı

Doğanşehir Belediyespor-Darendespor.

Yeni Malatya Gazetesi

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