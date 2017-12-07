1. Amatörde Üçüncü Hafta Programı
Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı yaşanacak. Geride kalan ilk 2 haftada sonunda A Grubu’nda Pütürge Belediyespor, B Grubu’nda ise Arguvan Belediyespor lider durumda bulunuyor.
Ligde üçüncü hafta karşılaşmaları 10 Aralık Pazar günü oynanacak. B Grubu’nun lideri Arguvan Belediyespor’un bay geçeceği haftanın programı şöyle:
Yeşiltepe 1 nolu saha
11.00 Ataköyspor-Akçadağspor
13.00 Sanayispor-Hekimhan Belediyesi Gençlikspor
15.00 Battalgazi Belediyespor-Demirspor
Yeşiltepe 2 nolu saha
12.30 Kale Gençlerbirliği-Pütürge Belediyespor
14.30 Orduzuspor-Adafı Kartalspor
Yeşiltepe 3 nolu saha
10.30 Malatyaspor-1966 Malatya Gençlik
Doğanşehir İlçe Stadı
Doğanşehir Belediyespor-Darendespor.
Yeni Malatya Gazetesi
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