1. Amatörde Üçüncü Hafta Programı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 1 haftada çeşitli olaylara karışan ya da aranmakta olan 27 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Yakalanan şahıslara ilişkin Emniyet Müdürlüğü açıklaması şöyle: “Haklarında adli...