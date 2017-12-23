1. Amatörde Zor Hafta

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün hediye ettiği bisikletle “Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası”na katılan üniversite öğrencisi Zehra Kırgın şampiyonda 2. olarak büyük bir başarıya imza attı. Malatyalı olan ve Samsun 19...