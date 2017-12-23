Final

Final

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Arion

Malatya Haber -

1. Amatörde Zor Hafta

1. Amatörde Zor Hafta
  • 23.12.2017
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Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmaları 24 Aralık Pazar günü oynanacak.

  Büyükler Ligi’nde beşinci haftada B Grubu’nda lider Doğanşehir Belediyespor ile ikinci sırada bulunan Arguvan Belediyespor, haftanın en önemli maçında karşı karşıya gelecek. A Grubu’nda ise 1966 Malatya Gençlik ile Pütürge Belediyespor karşı karşıya gelecek.

  Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin beşinci haftasında oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:

A Grubu

Yeşiltepe 1 nolu saha

11.00 Malatyaspor-Demirspor

Yeşiltepe 3 nolu saha

11.00 Battalgazi Belediyespor-Sanayispor

15.00 Kale Gençlerbirliği-Hekimhan Belediyesi Gençlik

B Grubu

Yeşiltepe 1 nolu saha

13.00 Orduzuspor-Akçadağspor

15.00 Adafı Kartalspor-Darendespor

Doğanşehir İlçe Stadı

13.30 Doğanşehir Belediyespor-Arguvan Belediyespor.

Yeni Malatya Gazetesi

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