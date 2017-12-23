1. Amatörde Zor Hafta
Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmaları 24 Aralık Pazar günü oynanacak.
Büyükler Ligi’nde beşinci haftada B Grubu’nda lider Doğanşehir Belediyespor ile ikinci sırada bulunan Arguvan Belediyespor, haftanın en önemli maçında karşı karşıya gelecek. A Grubu’nda ise 1966 Malatya Gençlik ile Pütürge Belediyespor karşı karşıya gelecek.
Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin beşinci haftasında oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:
A Grubu
Yeşiltepe 1 nolu saha
11.00 Malatyaspor-Demirspor
Yeşiltepe 3 nolu saha
11.00 Battalgazi Belediyespor-Sanayispor
15.00 Kale Gençlerbirliği-Hekimhan Belediyesi Gençlik
B Grubu
Yeşiltepe 1 nolu saha
13.00 Orduzuspor-Akçadağspor
15.00 Adafı Kartalspor-Darendespor
Doğanşehir İlçe Stadı
13.30 Doğanşehir Belediyespor-Arguvan Belediyespor.
Yeni Malatya Gazetesi