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Malatya Haber -

1. Amatörde Zorlu Hafta

1. Amatörde Zorlu Hafta
  • 27.02.2018
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Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 13.hafta heyecanı yaşandı.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde A ve B Grubu’nda 13.hafta büyük bir heyecana sahne oldu. Geçtiğimiz hafta A Grubu’nda Pütürge Belediyespor, B Grubu’nda ise Arguvan Belediyespor adını Play-off’a yazdırmıştı. Doğanşehir Belediyespor’u 5-2 mağlup eden Ataköyspor adını Play-off’a adını yazdıran üçüncü ekip oldu.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 13.haftada şu sonuçlar alındı:

A Grubu

1966 Malatya Gençlik-Battalgazi Belediyespor: 1-2

Malatyaspor-Hekimhan Belediyesi Gençlikspor: 1-5

Kale Gençlerbirliği-Sanayispor: 2-3

Pütürge Belediyespor-Demirspor: 0-0

B Grubu

Adafı Kartalspor-Akçadağspor: 3-0

Orduzuspor-Arguvan Belediyespor: 1-5

Doğanşehir Belediyespor-Ataköyspor: 2-5

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. Dayı dedi ki:
    27 Şubat 2018, 09:53

    Bütün takımları tebrik ederim bazı olaylar hariç ligi çok güzel tamamladılar özellikle ataköyspor kulübünü kutlarım harika futboluyla bence her iki grubun en iyi takımlardan birincisi oyuncusu teknik heyeti yönetimi taraftarı olarak bizlere güzel bir amatör ligi izlettiler.

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