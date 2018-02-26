1. Amatörde Zorlu Hafta

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 13.hafta heyecanı yaşandı.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde A ve B Grubu’nda 13.hafta büyük bir heyecana sahne oldu. Geçtiğimiz hafta A Grubu’nda Pütürge Belediyespor, B Grubu’nda ise Arguvan Belediyespor adını Play-off’a yazdırmıştı. Doğanşehir Belediyespor’u 5-2 mağlup eden Ataköyspor adını Play-off’a adını yazdıran üçüncü ekip oldu.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 13.haftada şu sonuçlar alındı:

A Grubu

1966 Malatya Gençlik-Battalgazi Belediyespor: 1-2

Malatyaspor-Hekimhan Belediyesi Gençlikspor: 1-5

Kale Gençlerbirliği-Sanayispor: 2-3

Pütürge Belediyespor-Demirspor: 0-0

B Grubu

Adafı Kartalspor-Akçadağspor: 3-0

Orduzuspor-Arguvan Belediyespor: 1-5

Doğanşehir Belediyespor-Ataköyspor: 2-5

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi