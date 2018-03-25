1. Amatörün Şampiyonu Pütürge Belediyespor

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon Pütürge Belediyespor oldu.

Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezon sona erdi. Final karşılaşmasında Arguvan Belediyespor ile Pütürge Belediyespor karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı penaltı atışlarıyla 3-0 kazanan Pütürge Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti. İki takım taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı binin üzerinde taraftar izlerken, 150 polis görev yaptı.

Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Furkan Bakan, Kerem Candaş, Burak Sami Şad hakem üçlüsü yönetti.

Pütürge Belediyespor sahaya Mehmet Ayaoku, Yunus Gezici, Cihan Bakan, Garip Erayabakan, Fatih Sakin, Cem Sarı, Hüsnü Gökhan Ayaz, Salih Yıldız, Kenan Dönmez, Ömer Faruk Sağdıç, Mehmet Kibar on biriyle çıktı.

Arguvan Belediyespor ise İsa Karabayeser, Yalçın Genç, Enes Teker, Abdulsamed Çevik, Fikret Avcu, Niyazi Tunç, Oğuzhan Gündoğdu, Ahmet Özmen, Ferhat Yıldırım, Ferdi Yiğit, Muhammed Akarsu on biriyle mücadele etti.

Karşılaşma Ataköyspor ile Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın uzatmaya gitmesinden dolayı yaklaşık 21 dakika geç başladı.

karşılaşmayı penaltı atışları sonucu 3-0 kazanarak, şampiyon oldu. Arguvan Belediyespor ise ligi ikinci sırada tamamladı.

Pütürge Belediyespor’a şampiyonluk kupasını TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ile MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir takdim etti.

MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Pütürge Belediyespor ve Arguvan Belediyespor’u verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

Pütürge Belediyespor, İnönü Üniversitesispor ile BAL Ligi için baraj maçı oynayacak.

ATAKÖYSPOR ÜÇÜNCÜ OLDU

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi üçüncülük maçında ise Demirspor ile Ataköyspor karşı karşıya geldi.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Kemal Dizdar, Basri Leylek, Mehmet Can Turhan hakem üçlüsü yönetti.

Normal süresi 3-3 tamamlanan karşılaşmayı uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-3 kazanan Ataköyspor, 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ni üçüncü sırada tamamladı. Demirspor’un penaltı kaçırdığı karşılaşmayı iki takım 10’ar kişiyle tamamladı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi