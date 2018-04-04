1 Ayda 10 Faili Meçhul Olay Aydınlatıldı

Polis ekipleri, Mart ayında birçok operasyona imza attı. 160 silah ele geçirildi, 63 bin kişi sorgulandı..

Emniyet Müdürlüğü, polis ekipleri tarafından Mart ayı boyunca gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerle ilgili genel bir bilgilendirme yaptı.

Müdürlüğün, Valilik aracılığıyla yaptığı açıklamada Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1- 31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili şu bilgi verildi:

“TEM VE KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

-FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; toplam (67) şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan (6) şahıs tutuklanmış, (11) şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, (45) şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, (5) şahıs firari olarak aranmaktadır.

-Ayrıca FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda (21) şüpheli hakkında işlem yapılmış, işlem yapılan, (15) şüpheli soruşturma iline sevk edilmiş, (6) şüpheli firari olarak aranmaktadır

-PKK/KCK-PYD-YPG Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında (13) şüpheli hakkında işlem yapılmış, adli makamlara sevk edilen (3) şüpheli tutuklanarak ilimiz E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, (9) şahıs Adli kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, (1) şüpheli ise firari olarak aranmaktadır.

-DEAŞ Terör Örgütüne yönelik olarak yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda (5) şüpheli hakkında işlem yapılmış, gözaltına alınan (4) şüpheli şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, (1) şüpheli firari olarak aranmaktadır.

Kaçakçılık ve Mali Suçlara yönelik yapılan çalışmalarda;

-5607 Sayılı Kanun Kapsamında (8) şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden 56 adet kaçak cep telefonu, 5230 paket halinde değişik markalarda gümrük kaçağı sigara, 2580 adet içerisi tütün doldurulmuş makaron ele geçirilmiştir.

-Resmi Belgede Sahtecilik suçundan (4) şüpheli hakkında işlem yapılmış. Şüphelilerin yapılan aramalarında 1 adet sahte çek ve 1 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir.

-6136 Sayılı Kanun kapsamında (Kaçak Silah Ticareti) suçundan (22) şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden (5)’i tutuklanmış, (15) şahıs serbest bırakılmış, (1) şüpheli firari olarak aranmaktadır. Yapılan operasyonda 7 adet 9 mm çapında tabanca bu tabancalara ait 9 adet şarjör, 152 adet mermi, 7 adet av tüfeği, 337 adet av tüfeği kartuşu, ve 18 adet kesici alet ele geçirilmiştir.

-Tefecilik yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda (7) şüpheli gözaltına alınmış, (6) şahıs mahkemece serbest bırakılırken (1) şahıs firari olarak aranmaktadır. Yapılan operasyonda 12 adet Pos cihazı ele geçirilmiştir.

-Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı suçundan (1) şahıs hakkında işlem yapılmış yapılan aramalarda ise 1 adet obje, 5 adet tarihi eser değeri olan taş parçaları ele geçirilmiştir.

-Göçmen Kaçakçılığı Suçundan (1) şahıs hakkında işlem yapılmış, şahıs mahkemece serbest bırakılmıştır.

NARKOTİK ŞUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri olarak ilimiz genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini ve uyuşturucu madde kullanılmasını engellemeye yönelik olarak 01.03.2018 ve 31.03.2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında;

Meydana gelen (33) olayda (60) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, (16) şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış, 4602 (adet) Kullanımı reçeteye tabii hap, 211 (adet) Ecstacy, 19 (adet) Captagon, 10 (gram) Toz esrar, 5 (gram) Kubar esrar, 1 (gram) Plaka esrar, 36 (gram) Sentetik kannobinoid ve 2 (gram) Metanfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MERKEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİMİZCE (BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT) YAPILAN ŞOK UYGULAMALAR VE YOL UYGULAMALARINDA

63.702 Şahsın GBT’si yapılmış, aranan 203 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, 82 Ruhsatsız tabanca, 13 Kuru Sıkı tabanca, 51 Av Tüfeği, 45 Adet Av Tüfeği Kartuşu, 973 adet çeşitli çaplarda Fişek, 612 gr. Uyuşturucu Madde, 517 Uyuşturucu Hap, 105 Kesici Alet ele geçirilmiş, 10 faili meçhul olay aydınlatılmış, 50 TL sahte para ele geçirilmiştir.

Ayrıca kumar oynamak ve oynatmak (Tombala) ile ilgili (2) işyerine yapılan operasyonda; iki bölümden oluşan tombala makinası, 111 adet tombala kartı, 7650 adet pul, 2 adet televizyon, 1 adet kamera, 2 adet paramatik ele geçirilmiş olup, (77) şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılarak toplam 19.943 TL idari para cezası uygulanmıştır.

7.669 Araç sorgulanmış, 425 Araç ve 357 Araç sürücüsüne işlem yapılmış ve 2 araç trafikten men edilmiş ve toplamda 176.310.00 TL İdari para cezası uygulanmıştır.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi