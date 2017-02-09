1 Ayda Trafiğe 773 Yeni Araç

Malatya’da trafiğe kayıtlı toplam motorlu araç sayısının 154 bin 903’e yükseldiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya’da Aralık ayı sonu itibarıyla motorlu araç istatistiklerini şöyle açıkladı:

“Malatya ilinde 2016 Aralık ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre 773 artarak 154 903′ e ulaştı.

Trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 489, minibüs sayısı 13, otobüs sayısı 8, kamyonet sayısı 177, kamyon sayısı 11, özel amaçlı taşıtların sayısı 4, traktör sayısı 88 artarken; motosiklet sayısı 17 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre %0,50 arttı. Bu artış otomobilde %0,60, minibüste %0,28, otobüste %0,53, kamyonette %0,59, kamyonda %0,23, özel amaçlı taşıtlarda %1,11, traktörde %0,39 olarak gerçekleşti. Motosiklette %0,18 azalış gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %6,74 arttı. Bu artış otomobilde %7,98, minibüste %4,43, otobüste %5,83, kamyonette %7,19, kamyonda %3,14, motosiklette %0,04, özel amaçlı taşıtlarda %8,96, traktörde %6,00 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam 154 903 taşıt içinde 2016 Aralık ayında ilk sırada otomobil yer aldı. Trafiğe kayıtlı toplam 154 903 taşıtın, 2016 Aralık ayı sonu itibariyle 81 363′ ünü (%52,53) otomobil, 4 596′ sını (%2,97) minibüs, 1 525′ ini (%0,98) otobüs, 30 286′ sını (%19,55) kamyonet, 4 898′ ini (%3,16) kamyon, 9 349′ unu (%6,04) motosiklet, 365′ ini (%0,24) özel amaçlı taşıtlar, 22 521′ ini (%14,54) traktör oluşturdu.”

Bülten- malatyahaber.com