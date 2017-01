1 Dernek Kapatıldı, 3 Dernek Açıldı

OHAL kapsamında yayınlanan son KHK ile Malatya’da 1 dernek kapatılırken, daha önce kapatılan 3 derneğin faaliyetine izin verildi

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile, Malatya’da bir derneğin faaliyetine son verilirken, daha önceki bir KHK ile kapatılmış olan derneklerden 3’ü hakkındaki kapatma kararı kaldırıldı.

Resmi Gazete’nin 6 Ocak 2017 tarihli mükerrer sayısında yayınlanan kararnameyle, ülke çapında kapatılan 83 dernek arasında Malatya Toplumsal Dayanışma Evi Derneği adlı dernek de yeraldı. Kararnamede, “..kapatılan derneklere ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.” hükmü de yeraldı.

Bu arada, daha önce yine KHK ile kapatılmış olan 7 derneğin yeniden faaliyetine izin verilirken, bunlardan 3’ünün Malatya’da olduğu bildirildi. 679 sayılı KHK ile; Malatya Verem Savaş Derneği, Darende Spor Kulübü Derneği ile Darende Kültür Sanat Derneği’nin faaliyetlerine yeniden izin verildi. Kararnamede, bu derneklere ilişkin daha önceki işlemin, bu kararnamenin yürürlük tarihi olan 6 Ocak’tan geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayıldığı belirtildi.

