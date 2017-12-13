1. Etabı 8’inci Sırada Tamamladılar

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alo 185 çağrı merkezinin 7/24 kesintisiz hizmet verdiğini, vatandaşlardan gelen bildirimlerin anında değerlendirildiğini duyurdu. Alo 185 hizmeti ile ilgili olarak MASKİ’den yapılan açıklama şöyle: “Malatya Büyükşehir Belediyesi...