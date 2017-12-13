1. Etabı 8’inci Sırada Tamamladılar
Mersin’de oynanan 2017-2018 sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 1.Etap maçları sonunda Malatya Hokey sekizinci sırada yer aldı.
2017-2018 Sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 1. Etap maçları Mersin’de Yalınayak Spor Salonu’nda oynandı.
Gaziantep, Bolu, Muğla, Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Amasya illerinden toplam 10 takımın yer aldığı Süper Lig 1.Etabı Gaziantep Polisgücü 25 puanla zirvede tamamladı. Malatya Hokey, oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 6 mağlubiyet, 1’de beraberlik alarak, 4 puan topladı.
Yeni Malatya Gazetesi
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