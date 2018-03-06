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Malatya Haber -

1 Günde 8 Ruhsatsız Silah Ele Geçti

1 Günde 8 Ruhsatsız Silah Ele Geçti
  • 07.03.2018
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Malatya’da polisin yapmış olduğu şok uygulamalar sonucunda 1 gün içinde 5’i tabanca olmak üzere toplam 8 ruhsatsız silah ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Yamaç Mahallesinde yürütülen şok uygulama sırasında üst araması yapılan G.K. ve M.İ. adlı şüphelilerden 2 adet tabanca ele geçirilirken, il merkezinde ise M.D., M.K. ve R.K. adlı şüphelilerde ise 3 adet pompalı tüfekle yakalandılar.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekibi tarafından şüphe üzerine durdurularak üst araması yapılan M.A., D.F. ve H.Y. adlı şüphelilerden ise 3 adet tabanca bulundu.

Silahlara el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

Bu arada, Malatya’da son 10 gün içinde ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı 28’i buldu.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. Alkışlar dedi ki:
    7 Mart 2018, 20:26

    Ellerine sağlık birde direk ihbar hattı kursunlar uyuşturucuda olduğu gibi

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  2. ATAKAN dedi ki:
    7 Mart 2018, 11:54

    Emniyetimiz her daim pisliklerle mücadeleye devam edecektir.Hayatı ucuzlatan bu kişiler zarar gördükçe ıslah olacaklardır.Saygılar…

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  3. osman dedi ki:
    7 Mart 2018, 11:16

    BU NE YA MALATYA TEKSAS OLMUŞ… BU GÜNE KADAR HİÇ Mİ İSTİHBARAT ÇALIŞMASI YAPILMAMIŞ… MALATYA DA… ZATEN TRAFİKTE EGZOZ BAĞIRTANLARIN ÜZERİNİ ARASALAR BULURLARDI BU SİLAHLARI….

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  4. Vatandaş dedi ki:
    7 Mart 2018, 11:05

    özellikle bazı otopakcılaeın da denetlenmesi lazım bellerinde silah kendilerine mafya süsü veriyorlar

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    1. Malatya sevgisi dedi ki:
      7 Mart 2018, 15:37

      vatandaşa içtenlikle katılıyorum gecen gün galericiler sitesinde adamı yere yatırmış kafasına silah dayamış birileri vardı galericiler sitesi kesinlikle denetlenmedli

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  5. nazim dedi ki:
    7 Mart 2018, 09:39

    daha çok huzur için emniyete ve valiliğe teşekkür ederiz saygılar

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  6. ÇİFTÇİ44 dedi ki:
    7 Mart 2018, 02:05

    Topla devam emniyet 🙏🙏🙏🙋🙋🙋👏👏👏

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