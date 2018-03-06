1 Günde 8 Ruhsatsız Silah Ele Geçti
Malatya’da polisin yapmış olduğu şok uygulamalar sonucunda 1 gün içinde 5’i tabanca olmak üzere toplam 8 ruhsatsız silah ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Yamaç Mahallesinde yürütülen şok uygulama sırasında üst araması yapılan G.K. ve M.İ. adlı şüphelilerden 2 adet tabanca ele geçirilirken, il merkezinde ise M.D., M.K. ve R.K. adlı şüphelilerde ise 3 adet pompalı tüfekle yakalandılar.
Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekibi tarafından şüphe üzerine durdurularak üst araması yapılan M.A., D.F. ve H.Y. adlı şüphelilerden ise 3 adet tabanca bulundu.
Silahlara el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.
Bu arada, Malatya’da son 10 gün içinde ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı 28’i buldu.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Ellerine sağlık birde direk ihbar hattı kursunlar uyuşturucuda olduğu gibi
Emniyetimiz her daim pisliklerle mücadeleye devam edecektir.Hayatı ucuzlatan bu kişiler zarar gördükçe ıslah olacaklardır.Saygılar…
BU NE YA MALATYA TEKSAS OLMUŞ… BU GÜNE KADAR HİÇ Mİ İSTİHBARAT ÇALIŞMASI YAPILMAMIŞ… MALATYA DA… ZATEN TRAFİKTE EGZOZ BAĞIRTANLARIN ÜZERİNİ ARASALAR BULURLARDI BU SİLAHLARI….
özellikle bazı otopakcılaeın da denetlenmesi lazım bellerinde silah kendilerine mafya süsü veriyorlar
vatandaşa içtenlikle katılıyorum gecen gün galericiler sitesinde adamı yere yatırmış kafasına silah dayamış birileri vardı galericiler sitesi kesinlikle denetlenmedli
daha çok huzur için emniyete ve valiliğe teşekkür ederiz saygılar
Topla devam emniyet 🙏🙏🙏🙋🙋🙋👏👏👏