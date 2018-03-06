1 Günde 8 Ruhsatsız Silah Ele Geçti

Malatya’da polisin yapmış olduğu şok uygulamalar sonucunda 1 gün içinde 5’i tabanca olmak üzere toplam 8 ruhsatsız silah ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Yamaç Mahallesinde yürütülen şok uygulama sırasında üst araması yapılan G.K. ve M.İ. adlı şüphelilerden 2 adet tabanca ele geçirilirken, il merkezinde ise M.D., M.K. ve R.K. adlı şüphelilerde ise 3 adet pompalı tüfekle yakalandılar.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekibi tarafından şüphe üzerine durdurularak üst araması yapılan M.A., D.F. ve H.Y. adlı şüphelilerden ise 3 adet tabanca bulundu.

Silahlara el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

Bu arada, Malatya’da son 10 gün içinde ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı 28’i buldu.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com