1. Lig Zirvesinde Yarış Kızışıyor

TFF 1. Lig’de 18 hafta geride kalırken, zirve yarışı da kızışmaya başladı. Göztepe’nin puan kaybettiği haftada 3’er puan alan Eskişehirspor ve Evkur Yeni Malatyaspor, 34’er puanla ilk iki sırada yer aldı.

Ligde 34 puanlı Eskişehirspor, gol averajıyla liderliğini sürdürdü. Sahasında Mersin İdmanyurdu’nu 2-1 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, gol averajıyla haftayı ikinci sırada tamamladı.

Sahasında Boluspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 yenen Sivasspor, puanını 32 yaptı ve gol averajıyla Göztepe’nin önünde üçüncü sırada yer aldı. Sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında son dakika golüyle yıkılan Göztepe, 18’nci haftayı 1 puanla tamamladı ve puanını 32 yaptı.

TFF 1. Lig’de 18’nci haftada alınan sonuçlar

Elazığspor-Manisaspor: 2-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: 2-1

Eskişehirspor-Balıkesirspor: 3-2

Giresunspor-Altınordu: 1-0

Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: 1-0

Bandırmaspor-Denizlispor: 0-0

Sivasspor-Boluspor: 3-1

Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-2

Adana Demirspor-Samsunspor: 1-0

TFF 1. Ligin 19’uncu haftasında ise heyecan bir kat daha artacak. Zirvede yer alan Eskişehirspor, son maçında Ümraniyespor’a 1-0 kaybeden Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek.

Ligde 34 puanlı bir diğer takım Evkur Yeni Malatyaspor ise, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Samsunspor’a konuk olacak.

Göztepe ise İzmir derbisinde Altınordu karşısında 3 puan arayacak. Sivaspor ise ligin son sırasındaki Mersin İdmanyurdu deplasmanından galibiyetle dönmenin hesaplarını yapacak.

TFF 1. Lig’de 19’ncu hafta maçlarının programı

27 Ocak Cuma

18.00 Balıkesirspor-Giresunspor

28 Ocak Cumartesi

13.00 Denizlispor-Adana Demirspor

18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor

29 Ocak Pazar

13.00 Boluspor-Elazığspor

13.00 Manisaspor-Ümraniyespor

16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor

16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor

18.30 Altınordu-Göztepe

30 Ocak Pazartesi

18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi