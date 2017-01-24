1. Lig Zirvesinde Yarış Kızışıyor
TFF 1. Lig’de 18 hafta geride kalırken, zirve yarışı da kızışmaya başladı. Göztepe’nin puan kaybettiği haftada 3’er puan alan Eskişehirspor ve Evkur Yeni Malatyaspor, 34’er puanla ilk iki sırada yer aldı.
Ligde 34 puanlı Eskişehirspor, gol averajıyla liderliğini sürdürdü. Sahasında Mersin İdmanyurdu’nu 2-1 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, gol averajıyla haftayı ikinci sırada tamamladı.
Sahasında Boluspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 yenen Sivasspor, puanını 32 yaptı ve gol averajıyla Göztepe’nin önünde üçüncü sırada yer aldı. Sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında son dakika golüyle yıkılan Göztepe, 18’nci haftayı 1 puanla tamamladı ve puanını 32 yaptı.
TFF 1. Lig’de 18’nci haftada alınan sonuçlar
Elazığspor-Manisaspor: 2-2
Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: 2-1
Eskişehirspor-Balıkesirspor: 3-2
Giresunspor-Altınordu: 1-0
Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: 1-0
Bandırmaspor-Denizlispor: 0-0
Sivasspor-Boluspor: 3-1
Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-2
Adana Demirspor-Samsunspor: 1-0
TFF 1. Ligin 19’uncu haftasında ise heyecan bir kat daha artacak. Zirvede yer alan Eskişehirspor, son maçında Ümraniyespor’a 1-0 kaybeden Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek.
Ligde 34 puanlı bir diğer takım Evkur Yeni Malatyaspor ise, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Samsunspor’a konuk olacak.
Göztepe ise İzmir derbisinde Altınordu karşısında 3 puan arayacak. Sivaspor ise ligin son sırasındaki Mersin İdmanyurdu deplasmanından galibiyetle dönmenin hesaplarını yapacak.
TFF 1. Lig’de 19’ncu hafta maçlarının programı
27 Ocak Cuma
18.00 Balıkesirspor-Giresunspor
28 Ocak Cumartesi
13.00 Denizlispor-Adana Demirspor
18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor
29 Ocak Pazar
13.00 Boluspor-Elazığspor
13.00 Manisaspor-Ümraniyespor
16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor
16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor
18.30 Altınordu-Göztepe
30 Ocak Pazartesi
18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi