1. Ligde Devam Edecekler

Türkiye Masa Tenisi’nde 1. Lig’de hem erkekler hem de bayanlar kategorisinde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, erkeklerde sezonu 4, bayanlarda ise 8’inci sırada tamamladı.

Yalova´da düzenlenen Türkiye 1.Ligi son etabı sonunda erkeklerde Divapan, bayanlarda ise Yalova Belediye şampiyonluğa ulaştı.

Erkekler Türkiye 1.Ligi´nde şampiyonluğu kazanan Divapan´ın ardından Gaziosmanpaşa Belediye ikinci, Bursaspor ise üçüncü sırayı alarak Spor Toto Süper Ligine yükseldiler.

Bayanlar Türkiye 1.Ligi´nde ilk sırayı alan Yalova Belediye´nin ardından, Pendik Belediyesi ikinci, Balıkesir Bu Piliç üçüncü olarak Spor Toto Süper Lige yükseldi.

Erkeklerde Çankaya Üniversitesi, Yalova Belediye (B) ve İzmir Büyükşehir ile Bayanlarda Ankara Masa Der ve Ankaragücü 2.Lige düştüler.

ERKEKLERDE 54 PUAN TOPLADILAR

Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Masa Tenisi Takımı, oynadığı 30 müsabakada 24 galibiyet, 6 mağlubiyet alarak 54 puan topladı ve sezonu 4’ncü sırada tamamladı.

Düzce ekibi Divapan Spor sezonu lider tamamlarken, İstanbul temsilcisi Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ikinci, Bursaspor ise üçüncü oldu. Turuncu yeşilliler, bu üç takımın gerisinde 54 puanla dördüncü sırada yer aldı.

BAYANLAR 41 PUAN TOPLAYABİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediyespor Bayan Masa Tenisi Takımı, oynadığı 28 müsabakada 13 galibiyet, 15 mağlubiyet alarak 41 puan toplayabildi.

Turuncu yeşilliler, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, Elazığ Gençlik Spor, Trabzonspor, Çukurova Üniversitesi gibi takımların gerisinde kaldı.

Masa Tenisi 1. Ligleri aşağıdaki sıralamayla sona ermişti:

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi