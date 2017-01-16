1. Ligde Lider Değişti, EYMS 1 Sıra Aşağı İndi

TFF 1. Ligde 17’nci hafta maçları 2’si dışında oynandı. Bir maç, elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenirken, bir maç bu akşam oynanacak.

GÖZTEPE SAHASINDA MAĞLUP..

1. Ligde, Cumartesi günü oynanması gereken Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı, elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenirken, haftanın son maçı bu akşam Giresunspor ile Gaziantep Büyükşehir Belediye takımları arasında oynanacak.

Ligde Cumartesi ve Pazar günü 7 karşılaşma oynandı ve haftanın sürprizi, Göztepe’nin kendi sahasında Denizlispor’a 4-2 yenilerek liderliği kaybetmesiyle geldi. Eskişehirspor, 3-0’lık Altınordu galibiyetiyle puanını 31’e çıkardı ve averajla liderliği ele geçirdi. Aynı puanlı Göztepe 2. sıraya düşerken, yine aynı puana sahip Evkur Yeni Malatyaspor, 2. sırada girdiği haftayı 3. sırada tamamladı.

Ligde haftanın maçları ile oynanan maçları skorları şöyleydi:

Ümraniyespor – Balıkesirspor (Ertelendi)

Evkur Yeni Malatyaspor 0 – 0 Sivasspor

Elazığspor 0 – 0 Şanlıurfaspor

Manisaspor 2 – 2 Boluspor

Bandırmaspor 2 – 0 Samsunspor

Göztepe A.Ş. 2 – 4 Denizlispor

Eskişehirspor 3 – 0 Altınordu A.Ş.

Adana Demirspor 0 – 0 Mersin İdmanyurdu

Giresunspor – Gaziantep B.Ş. Bld.Spor (16 Ocak Pazartesi akşamı oynanacak)

Bu skorların ardından ligde puan sıralaması şöyle gerçekleşti:

Takım O P

1.Eskişehirspor 17 31

2.Göztepe A.Ş. 17 31

3.Evkur Yeni Malatyaspor 17 31

4.Sivasspor 17 29

5.Boluspor 17 27

6.Balıkesirspor 16 24

7.Denizlispor 17 24

8.Ümraniyespor 16 23

9.Altınordu A.Ş. 17 22

10.Giresunspor 16 21

11.Şanlıurfaspor 17 21

12.Adana Demirspor 17 19

13.Gaziantep B.Ş. Bld.Spor 16 18

14.Bandırmaspor 17 17

15.Elazığspor 17 14

16.Manisaspor 17 13

17.Samsunspor 17 11

18.Mersin İdmanyurdu 17 10

FOTOĞRAF: E.Yeni Malatyaspor’un Sivasspor karşısına çıkan ilk 11’i

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com