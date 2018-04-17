1. Ligi Gözlerine Kestirdiler
Masa Tenisi Türkiye 2. Liginde mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi Takımı, son etapta istediği sonuçları alarak 1.Lige yükselmek istiyor.
Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi Takımı, 16 takımın yer aldığı Ligde dördüncü sırada yer alıyor. Turuncu yeşilliler, 20-22 Nisan tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan son etap müsabakalarında iyi sonuçlar alarak, Türkiye 1. Ligine yükselmek istiyor.
Son etap maçlarına yoğun şekilde hazırlanan Yeşilyurt Belediyesporlu raketlerin son etapta 6 maçı var. Tüm maçlarını kazanmak isteyen Turuncu Yeşilliler, son virajı en iyi şekilde tamamlayarak, hedefine ulaşmak istiyor.
Masa Tenisi Türkiye 2. Liginde mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi takımı İstanbul’da yapılan 4. etap müsabakaları sonucunda yaptığı 8 maçın 6’sını kazanarak 4.sıradaki yerini korumuştu. Zorlu geçen müsabakalarda, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ankara Etimesgut Belediyespor’u, İstanbul Haydarspor’u, İstanbul VMTD Spor’u, İzmir Büyükşehir Belediyespor’u, Giresun Gençlikspor’u, İstanbul Fmv Işıkspor’u yenerken, Kontek İzmir ve Bupiliç Balıkesir takımlarına yenilerek son etap müsabakaları öncesi zirve yarışını bırakmamış oldu.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi