1. OSB Yönetimi Vali Başkanlığında Toplandı

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Nisan ayı olağan yönetim kurulu ve müteşebbis heyet toplantısı Vali Mustafa Toprak’ın başkanlığında yapıldı.

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Ilıcak ile Nevzat Diri ve Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

OSB’nin İmar Planı ve Arıtma Tesisi İmar Planı revizyonu, Şubat ayında alınan yönetim kurulu kararındaki 1. OSB 1.etap alanında daha önce arsa tahsis edilmiş ancak verilen ek süre içerisinde yatırıma başlamayan yatırımcıların tahsislerinin karşılıksız olarak feshedilmesi, “Cazibe Merkezleri Programı”na dâhil edilecek arazilerin son durumu, scada otomatik sayaç yönetimine geçilmesi, mevcut havai elektrik şebekesinin yeraltına alınması, Türk Kızılayı Malatya Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı’nın arsa tahsisi talebi ile firmaların çeşitli konulardaki müracaatları görüşüldü.

Vali Toprak’ın geçtiğimiz günlerde incelemelerde bulunduğu ve Malatya 1. OSB’nin 300 hektarlık alanının da yağmur suyu ve drenaj kanalları olmadığını bu nedenle yağmur suyunun arıtma tesisine girmeden tahliyesi amacıyla proje hazırlanması, mevcut 500 lük atık su tahliye borularının yerine kapasiteyi karşılayacak 2 000 lik boru ile değiştirilerek var olan sorunların giderilmesini sağlayacak fizibilite ve proje çalışmasının en kısa sürede tamamlanıp yönetim kuruluna sunulması, 98 000 M3/gün tasfiye kapasiteli yeni arıtma sistemine yönelik proje çalışmasının ivedilikle bitirilerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulması ve yatırım programına alınması ve benzeri diğer hususlar ile gündemdeki diğer konularla birlikte yönetim kurulunda görüşülmesi ve karara bağlanmasının ardından müteşebbis heyet üyelerinin de katılımı ile müteşebbis heyet toplantısına geçildi.

Vali Toprak’ın başkanlığında gerçekleştirilen bu toplantıda 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin üç aylık bütçesi ve denetleme raporu ele alındı.

Vali Toprak, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin Nisan ayı olağan yönetim kurulu ve müteşebbis heyet toplantısının verimli geçtiğini, geçmiş dönemlerde ele alınan konular ve sonuçları hakkında bilgiler sunulduğunu ifade etti.

Vali, ilin sanayisinin ve özellikle Organize Sanayi Bölgelerinin gelişmesi için yapılan çalışmaların takipçisi olduğunu belirterek toplantılara katılanlara teşekkür edip toplantıların Malatya için hayırlı olması dileklerini iletti.

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