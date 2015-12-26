1 Puan da Kayseri’den; 1-1

Malatyaspor, Kayseri deplasmanından 1-1’lik sonuç ve 1 puanla dönüyor. Malatyaspor 11. dakikada öne geçti ama 56. dakikadaki gole engel olamayınca, sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Bu arada, Malatyaspor PAF, Kayseri PAF’a 2-1 yenildi.

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Bülent Gökçü, Orkun Aktaş, (4. Hakem Levent Güzel)

KAYSERİSPOR: Metin Aktaş, Murat Duman, Gökhan, Johnson, Müslüm Can, Erik, Thomas, Kanber, Ergün, İbrahim, Orhan, Bülent,

MALATYASPOR:Bora, Serkan Özsoy, Schuman Bah, Mehmet Budak, Ferit, Saido, Eren, Toth Balazs, Mert, Murat Erdogan, Osterc,

İLK YARI..

4. dakikada Mehmet Budak ortaladı, Murat Erdoğan yükselirken, araya giren Murat Duman, topu kornere gönderdi. Kornerden gelen topu defans uzaklaştırdı.

5. dakikada Malatyaspor Eren’le atak geliştirdi, ancak sonuç alamadı.

6. dakikada Kayserispor’un Ergün’le geliştirdiği atak kornerle sonuçlandı. Murat kullandı, Johnson’un kafa şutu isabetli değil.

11. dakikada Malatyaspor atak geliştirdi. Osterce soldan cezaalanına girdi, topu çıkardı, Murat Erdoğan’ın vuramadığı topa gerilerden gelen Ferit vurdu ve Malatyaspor’u 1-0 öne geçirdi.

15. dakikada kazanılan serbest atışı Toth kullandı. Kalenin önünde Serkan yükseldi, hakem ofsaytı belirledi.

17. dakikada Kayseri atağı kornerle sonuçlandı. Gelen topa, Saidou müdahale etti. Yine korner. Defans uzaklaştırdı.

29. dakikada Eren’in soldan orta karışımı şutu auta çıktı.

31. dakikada Malatyaspor kontraatağı Saidou ile başladı. Osterc, bu oyuncunun pasıyla cezaalanına girdi, ancak rakip defans tarafından engellendi.

33. dakikada kazanılan korner atışını Toth kullandı. Bu pozisyonda Kayseri defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

35. dakikada Mert’in hatalı pası Kayseri atağına dönüştü. Cezaalanına giren Kayserili oyuncunun önündeki topa Mehmet Budak müdaha edip taça gönderdi.

37. dakikada rakibine sert giren Johnson sarı kart gördü. Kazanılan serbest atışı Mert kalenin çok üstünden auta gönderdi.

40. dakikada Kayseri’de Gökhan’ın yerine Balili oyuna dahil oldu.

44. dakikada Thomas’ın uzaktan şutu yandan aut.

Hakem oynanmayan süre olarak 3 dakikayı işaret etti.

45+2’de Murat Erdoğan Osterc’i kaçırdı, ayak koyan defans topu kornere çeldi. Kornerden sonuç yok.

Karşılaşmanın ilk yarısı Malatyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle kapandı.

İKİNCİ YARI..

49. dakikada Kayserispor maç başından beri en ciddi atağını geliştirdi. Balili, Bora ile karşı karşıya kaldı. Sağ ayağıyla plaseyi cılız yapınca Bora yatarak tehlikeyi önledi.

50. dakikada Mehmet Budak oyunu geciktirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

51. dakikada kornerden gelen top savunmadan açıldı, Balili yaklaşık 25 metreden sert vurdu, köşeye giden topu Bora yumrukla uzaklaştırdı.

52. dakikada Johnson ceza alanı içinde yere düştü. Kayseri penaltı beklerken oyun devam etti, Thomas çaprazdan vurdu, Bora yatarak aldı.

56. dakikada Kayserispor beraberliği sağladı. Savunmanın arkasına açılan topta Serkan Özsoy topu kontrol edemeyince araya giren Balili ceza alanına girip aşırtma bir vuruşla golü attı:1-1.

57. dakikada Ferit ceza alanını karıştırdı. Savunmadan seken topu izleyen Saidou sert bir vuruşla kaleye yolladı, Metin topu kornere atıp mutlak golü önledi.

58. dakikada Malatyaspor’da Osterc’in yerine Mkhalele oyuna dahil oldu.

68. dakikada Malatyaspor önemli bir fırsatı kullanamadı. Orta alanda topla buluşan Mkalele, gençlere taş çıkartırcasına şık hareketlerle rakibinden sıyrılıp depara kalktı, Balazs ilk pozisyonda boşta bekliyordu, ona atmayıp ceza yayı üzerinden sert vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

69. dakikada Malatya mutlak bir golden oldu. Murat Erdoğan kendi çabasıyla ceza alanına girdi, Ferit altı pas içinden vurdu, top Metinden döndü, Balazs tamamladı, Metin tokatla topu kornere attı.

71. dakikada Kayserispor’da İbrahim’in yerine Cem Karaca oyuna girdi.

71. dakikada Balazsın yaklaşık 25 metreden sert bir vuruşla kullandığı serbest atışta iyi yer tutan Metin kontrol etti.

73. dakikada Malatyaspor’da Murat Erdoğan’ın yerine Bilal oyuna dahil oldu.

83. dakikada Malatyaspor’da Eren’in yerine Bülent Akın oyuna girdi.

Hakem oynanmamış süre olarak 4 dakika gösterdi.

90+1’de kazanılan serbest atışı Bilal kullandı ve Kayseri kalecisi rahat aldı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.